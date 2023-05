Het Nederlandse bedrijf Oceandiva, de marktleider in varende evenementenlocaties, heeft bekendgemaakt dat het voor zijn nieuwe schip, de Oceandiva London, het prestigieuze Gouden certificaat met Platinum label van Green Award heeft ontvangen. Het is de eerste keer dat een CO2-neutraal evenementenschip deze onderscheiding in ontvangst mag nemen. Het Platinum label is de hoogste certificering van Green Award voor rederijen die zich inzetten voor milieubescherming, veiligheid en kwaliteit.

“Wij zijn ontzettend blij dat wij het Gouden certificaat met Platinum label van Green Award hebben gekregen. Oceandiva London is de nieuwe standaard voor toekomstige schepen. Deze erkenning benadrukt onze inzet voor duurzaamheid en onze leidende positie in deze sector. Wij streven ernaar om de evenementenbranche vooruit te bewegen op elke mogelijke manier. Door te experimenteren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken proberen wij de toekomst van evenementen te verbeteren, te inspireren en onze branche alle mogelijkheden te laten zien waarop wij ons kunnen (en moeten!) ontwikkelen, aldus Edwin Petersen, CEO Oceandiva.



“Ik ben erg blij dat de groep bedrijven van UNITED RIVERS met de Oceandiva London een eerste voorbeeld biedt voor de toekomst van duurzame scheepvaart”, zegt Jelle van der Steeg, bestuurslid van UNITED RIVERS en algemeen directeur van Oceandiva International.

Duurzaam watertransport

Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en het milieu. Het programma stimuleert schonere en veiligere scheepvaart en bestaat uit een 3-traps certificatiesysteem: Brons, Zilver en Goud en een Platinum label om innovaties te stimuleren.

“Ik ben trots dat het Green Award-programma voor de binnenvaart nu ook het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt met het eerste door Green Award gecertificeerde schip op de Thames. Ik bewonder de eigenaren van de Oceandiva London enorm; zij praten niet alleen over duurzaamheid, maar voegen ook de daad bij het woord, waarmee ze een voorbeeld zijn voor anderen. Zij geven letterlijk het goede voorbeeld. Onze hoop is dat de Oceandiva London anderen inspireert om zich nog meer in te spannen voor duurzaamheid, waarmee niet alleen wordt bijgedragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, maar ook aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Londen. Wij willen alle betrokkenen dan ook feliciteren met hun inzet voor duurzaamheid en innovatie in de maritieme sector. Wij wensen het schip, de crew en de passagiers een veilige vaart!”, aldus J.A.A.J. Fransen (directeur Green Award).

Het eerste CO2-neutrale varende evenementenschip

Het moderne nieuwe evenementenschip is door Veka Shipyard in Nederland gebouwd en zal worden geëxploiteerd en beheerd door Smart Group, de vooraanstaande evenementencateraar uit Londen. De Oceandiva London, die innovatief architecturaal design combineert met de nieuwste technologie, is een CO2-neutraal evenementenschip met een batterij met een vermogen van 2,2 MW. Het wordt het eerste CO2-neutrale schip op de rivier de Thames en is daarmee een belangrijke stap in het doel om de rivier in Londen CO2-neutraal te maken. De geavanceerde hernieuwbare technologie op het schip omvat een rioolwaterzuiveringsinstallati e van PureBlue INNOPACK++ om afvalwater te recyclen en een nieuw HVAC-systeem dat voor zowel luchtstroom als energiebesparing zorgt. De Oceandiva London kan dankzij het voortstuwingssysteem en de energiestrategie 100% duurzaam varen en gebruikt snelladende hernieuwbare energie aan wal en een reservegenerator voor biobrandstof.

De Oceandiva London is een indrukwekkend schip met drie dekken, een lengte van 86 meter en een breedte van 17 meter. Dankzij de flexibele ruimtes kunnen er allerlei evenementen op het schip worden georganiseerd zodra het volledig in bedrijf is, waaronder congressen, tentoonstellingen, recepties, galadiners, prijsuitreikingen, productlanceringen en merkactivaties. Het schip maakt binnenkort zijn overtocht naar het Verenigd Koninkrijk om uitgerust, getest en in gebruik genomen te worden.

De toonaangevende Britse evenementen- en hospitality-leverancier Smart Group wordt de eigenaar, beheerder en uitbuiter van het handelsbedrijf van Oceandiva London. Smart Group organiseert elk jaar ruim 600 evenementen, die variëren van internationale sport- en culturele evenementen, waaronder Royal Ascot Village en Lord’s, tot zakelijke en liefdadigheidsevenementen voor de NSPCC, Google en Adobe.

Greg Lawson, CEO, Smart Group zegt: “Wij kijken ernaar uit om een spectaculaire en stijlvolle nieuwe evenementenlocatie naar Londen te brengen, die de lat hoger legt voor luxe locaties op de Thames als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid. Deze nieuwe onderscheiding is een erkenning van onze visie om de meest duurzame, geavanceerde evenementenlocatie op het water te bieden.”