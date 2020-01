Eerste ’bloedende’ vegan burger en saucijs in de supermarkt; Moving Mountains®

Na het daverende succes in de UK, Australië en meerdere delen van Europa, zijn de burgers en saucijzen van plant-based food pioneer Moving Mountains® vanaf deze week voor iedereen te koop. Zij zijn in de UK één van de best verkochte vegan burgers en samen met de perfect gekruide saucijzen liggen ze nu in de schappen bij 362 Jumbo filialen. Wat maakt deze vegan producten zo extreem goed? Dat is het ‘’bloederige’’ effect vanaf de eerste bite, de ‘net echt vlees’ smaak en de plantaardige skin om de saucijs die niet van echt te onderscheiden is. Zelfs de grootste vleeseters en vega criticasters kunnen nu niet meer om dit verrassende alternatief heen. #Veganuary 2020!

“Ongelofelijke” vegan vlees nu ook in supermarkt

De burgers van Moving Mountains waren al verkrijgbaar in meer dan 4000 horecabedrijven over heel Europa en recent in enkele restaurants in de Randstad, zoals Hard Rock Cafe Amsterdam. Vanaf heden ook als 113,5 gram per burger in de supermarkten. Serial eco entrepreneur Simeon van der Molen: “We zijn heel verheugd dat onze burger nu voor iedereen verkrijgbaar is. In de horeca wordt de burger nog wel eens teruggestuurd omdat gasten denken dat er iets mis is met de bestelling en dat ze te maken hebben met een vleesproduct, we beschouwen dit als een compliment.”

Niet alleen de burger is in trek, want eerste verkoopcijfers van Jumbo geven de verwachting dat de saucijzen heel populair zullen worden, er was namelijk nog niet eerder zo’n goede vegan vervanging van de braadworst in de supermarkt verkrijgbaar.

De producten van Moving Mountains® zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan een betere wereld door minder vlees te eten maar tegelijkertijd moeilijk zonder de smaak en textuur van echt vlees kan. Voor de ontwikkeling is meer dan drie jaar research aan voorafgegaan met ruim 500 testrecepten, in samenwerking met wetenschappers, chefs en telers. De producten worden op milieuvriendelijke wijze in Nederland geproduceerd en zitten in een unieke verpakking met 90% minder plasticverbruik. Vanaf januari 2020 vind je de producten van Moving Mountains® bij supermarktketen Jumbo voor een verkoopprijs van €4,99.

Moving Mountains® Burger

De Moving Mountains® Burger weegt 113,5 gram per stuk en bevat geen cholesterol, wel 20g plantaardige proteïne en is vrij van antibiotica en hormonen. Het is een uitstekende vervanger van echt dierenvlees – door het rode bietensap lijkt de burger namelijk net echt. De basis van oesterzwam zorgt voor een sappige en vlezige structuur. Tarwe- en soja-eiwitten geven een vezelachtige textuur die lijkt op de echte bite van een traditionele burger. Erwten vormen een extra eiwitbron en de kokosolie biedt de juiste greasy consistentie. Vitamine B12 is toegevoegd zodat de Moving Mountains® Burger de juiste essentiële voedingsstoffen bevat.

Moving Mountains® Sausage

Een sappige saucijs gemaakt van enkel verantwoorde en natuurlijke ingrediënten. De worstjes wegen 57 gram per stuk en zijn verpakt per vier. De toevoeging van de juiste specerijen zorgt ervoor dat de Moving Mountains® Sausage de traditionele braadworst evenaart zeker vanwege het plantaardige velletje. Ook bij deze saucijs zijn oesterzwam, rode bietensap en kokosolie gebruikt om de juiste sappige textuur te verkrijgen. Daarnaast haver om de stevige structuur van de saucijs te behouden en ook vitamine B12 voor de essentiële voedingstoffen.

Over Moving Mountains®

Moving Mountains® is in 2016 opgericht door serial eco entrepreneur Simeon van der Molen. Zijn doel is om de wereldwijde voedselindustrie in beweging te krijgen en daarmee het alledaagse dieet van de consument te veranderen. Dit doet hij middels vleesvervangers die bijna niet van het echt te onderscheiden zijn, zodat onze aardbol een stukje fijner wordt om op te leven. Ook niet geheel onbelangrijk is de verbetering van de menselijke gezondheid, de naam ’Moving Mountains’ is dan ook een gepaste metafoor. Het in beweging krijgen van een macro omgeving gebeurt namelijk niet binnen één dag en dat realiseert Simeon zich maar al te goed. ‘Together, we can build a better world. Together we can move mountains’.

Hard Rock Cafe Amsterdam

De verantwoorde burger van Moving Mountains® is al langer verkrijgbaar bij burgerrestaurant Hard Rock Cafe Amsterdam. Hier draait alles om juicy burgers met een perfecte bereiding. De traditionele Moving Mountains® Burger wordt geserveerd op een heerlijke bun, afgetopt met knapperige groente en cheddar kaas. Kijk voor meer informatie op www.hardrockcafe.com