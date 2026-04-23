Op 23 april 2026 publiceerde het Nederlandse nationale contactpunt van de OESO (NCP) zijn eerste beoordeling van de melding van World Animal Protection Netherlands (WAP) betreffende Rabobank, waarin vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen worden genoemd.

De melding betreft vermeende negatieve gevolgen voor het dierenwelzijn in verband met de financieringsactiviteiten van Rabobank in de toeleveringsketens van de industriële veehouderij. De meldende partij stelt dat Rabobank, via haar zakelijke relaties met grote, internationaal opererende vlees- en zuivelbedrijven, negatieve gevolgen heeft voor het welzijn van landbouwdieren. Volgens WAP heeft Rabobank onvoldoende due diligence uitgevoerd met betrekking tot dierenwelzijn en schiet zij tekort in het voorkomen en beperken van negatieve gevolgen voor de zogenaamde “Vijf Vrijheden” voor dieren, zoals die sinds 2023 in de OESO-richtlijnen zijn opgenomen.

Het NCP concludeert dat de melding voldoet aan de criteria voor verdere behandeling en heeft de betrokken partijen zijn goede diensten aangeboden. Beide partijen hebben dit aanbod aanvaard.

Het NCP benadrukt dat de eerste beoordeling geen oordeel velt over de vraag of Rabobank al dan niet heeft gehandeld in overeenstemming met de OESO-richtlijnen.