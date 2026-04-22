Het Nationaal Contact Punt (NCP) publiceerde op 22 april 2026 zijn definitieve verklaring naar aanleiding van de melding die door twee advocaten namens 22 Italiaanse organisaties was ingediend tegen Stellantis N.V. en FCA Italy S.p.A. De melding betreft vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen in de kobalttoeleveringsketen in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Volgens de meldende partij verstrekt Stellantis onvoldoende transparante en gedetailleerde informatie over de bedrijfsactiviteiten van haar leveranciers die actief zijn in kobaltmijnen in de DRC. Er zou ook een gebrek aan duidelijkheid zijn met betrekking tot de risicobeoordeling in de toeleveringsketen en de traceerbaarheid van kritieke materialen.

In 2023 en 2024 vond er onder auspiciën van het NCP een bemiddeling plaats tussen de partijen. Deze bemiddeling leidde niet tot een overeenkomst. Het NCP sloot vervolgens de dialoogfase af en publiceerde een definitieve verklaring.

In de slotverklaring concludeert de NCP dat Stellantis heeft gehandeld in overeenstemming met de OESO-richtlijnen van 2011, die van toepassing waren op het moment dat de melding werd ingediend. Tegelijkertijd stelt de NCP vast dat er een systemisch probleem bestaat in de kobaltleveringsketen in de Democratische Republiek Congo, met een verhoogd risico op mensenrechtenschendingen, zoals kinderarbeid.

De NCP doet de volgende aanbevelingen aan Stellantis: