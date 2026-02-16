De Nederlandse Nationaal Contact Punt OESO-Richtlijnen (NCP) ontving op 16 juni 2025 een melding van vakbond Unite the Union betreffende vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen door ASML Holding NV en ASML Ireland Ltd.

ASML produceert lithografiesystemen voor de halfgeleiderindustrie en heeft haar hoofdkantoor in Nederland. ASML Ireland Ltd. is een volledige dochteronderneming van ASML Holding NV. Volgens de meldende partij heeft ASML Ireland geweigerd vakbonden te erkennen en herhaaldelijk verzoeken om constructieve onderhandelingen te voeren genegeerd.

De NCP is van mening dat de melding nader onderzoek verdient en heeft beide partijen haar goede diensten aangeboden. De meldende partij heeft dit aanbod aanvaard; ASML heeft het afgewezen. De NCP zal de melding verder onderzoeken en de procedure afsluiten met een definitieve verklaring.