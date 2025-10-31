Eef Brouwers (Co-founder North Sea Farmers) is door Time Magazine opgenomen in de top 100 van ’s werelds meest klimaatinvloedrijke leiders. Hij behoort tot de categorie ‘Innovators’.

Zeewier onttrekt koolstofdioxide aan de atmosfeer, wat het een veelbelovende klimaatoplossing maakt. Eef Brouwers, medeoprichter en manager landbouw en technologie bij North Sea Farmers, wil bewijzen dat zeewierteelt op grote schaal mogelijk is. De groep lanceerde North Sea Farm 1, een commerciële zeewierkwekerij, gelegen tussen een veld met offshore windturbines voor de Nederlandse kust. Boeren oogstten deze zomer hun eerste oogst. Het baanbrekende project toont niet alleen de commerciële haalbaarheid aan van de combinatie van zeewier en windparken, maar levert ook belangrijk onderzoek op naar de koolstofvastleggingscapaciteiten van zeewier.

Ook President Jennifer Simons van Suriname is opgenomen in de lijst. De erkenning volgt enkele maanden na haar aantreden als de eerste vrouwelijke president van het land, in juli 2025. Volgens het Amerikaanse tijdschrift heeft Simons zich sinds haar inauguratie krachtig uitgesproken voor milieubescherming en de rechten van inheemse volken – thema’s die cruciaal zijn voor Suriname, als een van de drie landen ter wereld die meer koolstofdioxide absorberen dan uitstoten.

In voorgaande edities van de Time Climate 100 werden onder meer de Nederlanders Harmen van Wijnen (ABP), Boyan Slat (The Ocean Cleanup), Frank Elderson (European Central Bank), Peter Bakker (President and CEO, World Business Council for Sustainable Development), Frans Timmermans (Former Executive Vice President, European Commission) en Mark van Nieuwland (VP bij Bovaer, DSM-Firmenich) opgenomen.

TIME100 Climate 2025

Nu de VS in 2025 afziet van wetgeving om de klimaatcrisis aan te pakken, hebben bedrijfsleiders wereldwijd geprobeerd de gaten te dichten. Het is een thema dat onontkoombaar blijkt in de TIME100 Climate van dit jaar, onze lijst met invloedrijke leiders die klimaatactie in het bedrijfsleven stimuleren. Wereldwijd werken besluitvormers, leidinggevenden, onderzoekers en innovators aan het vrijmaken van de benodigde financiering en middelen voor succesvolle en rechtvaardige klimaatactie.

Photo-Illustration by TIME (Courtesy Photo)