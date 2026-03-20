Sociale Voedseltuin De Kleine Boerderij in Fochteloo is uitgeroepen tot een van de Top 50 Farmers van Europa 2026. Daarmee behoort het Friese initiatief tot een selecte groep van vijftig vernieuwende boeren en voedselinitiatieven die werken aan een duurzamer en eerlijker voedselsysteem.

De internationale verkiezing kiest jaarlijks vijftig nieuwe rolmodellen die vooroplopen in regeneratieve landbouw. De focus ligt op initiatieven die bijdragen aan herstel van bodem, biodiversiteit en sterke lokale voedselketens.

De Kleine Boerderij onderscheidt zich door een combinatie van duurzame landbouw en sociale impact. In de sociale voedseltuin worden groenten geteeld voor mensen met een smalle beurs. Tegelijk wordt gewerkt aan natuurherstel, educatie en gemeenschapsopbouw.

Oprichter Hester van der Werff: “Dat we tussen deze Europese koplopers mogen staan, voelt als een enorme erkenning. Ondanks dat we een relatief kleine tuinderij zijn, heeft het concept van de sociale voedseltuin internationaal interesse gewekt. We kijken ernaar uit om te leren van deze inspirerende regeneratieve boeren, en ook om hen te laten zien wat een sociale voedseltuin kan betekenen.”

De geselecteerde boeren nemen deel aan een internationaal programma en netwerk waarin kennisuitwisseling en samenwerking centraal staan.

De erkenning onderstreept dat het concept van sociale voedseltuinen ook buiten Nederland relevant is. Het model laat zien dat toegang tot gezond voedsel, lokale productie, natuurherstel en gemeenschapsvorming hand in hand kunnen gaan. In Nederland wordt deze aanpak de afgelopen jaren steeds vaker toegepast, via de groei van initiatieven die zijn verbonden aan Sociale Voedseltuinen Nederland.

Over De Kleine Boerderij

Sociale Voedseltuin De Kleine Boerderij is gevestigd in Fochteloo (Friesland) en teelt verse, onbespoten groenten voor mensen met een smalle beurs. De tuin werkt samen met vrijwilligers en lokale partners en draagt bij aan biodiversiteit en verbinding in de regio.