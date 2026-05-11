North Sea Port verwelkomt de beslissing van LanzaTech om in Gent te investeren in Europa’s eerste commerciële fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) op basis van alcohol-to-jet-technologie. Deze investering bevestigt de rol van North Sea Port als toonaangevende Europese haven voor duurzame industrie, innovatie en energietransitie.

De nieuwe installatie van LanzaTech Global, Inc. zal jaarlijks 79.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof en 9.000 ton hernieuwbare diesel produceren. De kennisgeving voor voor de Milieueffectenrapportage (MER) staat op het punt om bij de bevoegde overheden ingediend te worden, een belangrijke stap richting het definitieve investeringsbesluit.

“Deze investering bevestigt onze strategie om volop in te zetten op de energietransitie en circulaire industrie,” zegt Cas König, CEO van North Sea Port. “Met LanzaTech halen we niet alleen een baanbrekend technologiebedrijf naar Gent, maar versterken we ook als haven onze rol voor duurzame groei, innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid. Het project illustreert dat we als haven onze schaalgrootte, infrastructuur en industriële samenwerking inzetten om nieuwe, toekomstgerichte activiteiten aan te trekken en te verankeren.”

Gerichte duurzame groei

Deze investering sluit naadloos aan bij het strategisch plan Impact 2030 van North Sea Port, waarin wordt ingezet op gerichte duurzame economische groei, energieprojecten en circulaire waardeketens. De komst van LanzaTech versterkt de positie van de haven als voortrekker in de transitie naar alternatieve brandstoffen zoals waterstof, biobrandstoffen en duurzame synthetische brandstoffen en klimaatneutrale industrie. De ontwikkeling van SAF-productie binnen het havengebied betekent een belangrijke stap in de verduurzaming van de luchtvaartsector, en past binnen de bredere ambitie om North Sea Port uit te bouwen tot een toonaangevende energie- en grondstoffenhub in Europa.

“We zijn verheugd dat we North Sea Port in Gent hebben gekozen als vestigingsplaats,” aldus Jennifer Holmgren, CEO van LanzaTech. “Dit is een locatie van wereldklasse die het project alle voordelen biedt die het nodig heeft om te slagen. Het diverse industriële ecosysteem van de locatie vermindert niet alleen het ontwikkelingsrisico, maar biedt ook een sterke basis voor samenwerkingsmogelijkheden die het project aanvullen en ondersteunen – waaronder de nabijheid van de ArcelorMittal Steelanol-ethanolfabriek, die direct aan de overkant van het kanaal ligt. We streven ernaar een veilige, verantwoordelijke en duurzame buur te zijn bij de bouw en exploitatie van de faciliteit. Nu de FEED grotendeels is afgerond, de locatie is veiliggesteld, de LOI’s voor de aanvoer van grondstoffen zijn getekend en de afnamekaders zijn vastgesteld, zal de indiening van onze MER-notificatie een mijlpaal in de ontwikkeling van het project vormen. We kijken ernaar uit om samen te werken met investeerders die onze ambitie delen om van het project een hoeksteen van de Europese duurzame luchtvaartvoorziening te maken.”

De realisatie van de fabriek is goed voor 300 banen tijdens de bouwfase over een periode van drie jaar, en 50 hoogwaardige banen na de ingebruikname.

Europees logistiek netwerk

De keuze voor North Sea Port onderstreept de aantrekkingskracht van het havengebied als geïntegreerd industrieel cluster in Europa met een sterke focus op bulkstromen, energie en chemie. De haven combineert een uitgebreid netwerk van vloeibare bulkopslag met hedendaagse logistieke infrastructuur en multimodale connectiviteit via zeevaart en binnenvaart, spoor en weg over het hele Europese continent.

Die combinatie maakt het mogelijk om grondstoffen zoals ethanol efficiënt aan te voeren, te verwerken en te distribueren naar internationale markten. De aanwezigheid van bestaande brandstoflogistiek en opslagcapaciteit vormt daarbij een belangrijke troef voor projecten zoals dit van LanzaTech.

Strengste veiligheidsnormen

LanzaTech is onderdeel van het FLITE-consortium (Fuel via Low carbon Integrated Technology from Ethanol). De installatie zal voldoen aan de strengste internationale normen, waaronder CORSIA en de Europese ReFuelEU Aviation-regelgeving, wat het project positioneert binnen snel groeiende markten voor duurzame brandstoffen. Het FLITE-consortium wordt ondersteund door EU Horizon 2020-subsidie.