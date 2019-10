Ecover en AB InBev verwerken restalcohol samen tot afwasproduct

Ecover richt haar pijlen op de wegwerpmaatschappij met de introductie van afwasmiddel op basis van afval. De schoonmaakpionier, die al 40 jaar streeft naar het reduceren van plastic en vorig jaar nog het debat opende over statiegeld, moedigt andere organisaties aan om anders te kijken naar afval. Daarom sloot ze zelf een partnership met ’s werelds grootste bierbrouwer AB InBev. Het resultaat? Een innovatie in de vorm van een ‘Too Good to Waste’ afwasmiddel dat voor minstens een kwart bestaat uit restalcohol, afval dat na het brouwen van alcoholvrij bier overblijft. Deze primeur, in een fles die voor 100% bestaat uit gerecycleerd plastic, wordt geproduceerd in de onlangs met een zero waste certificaat bekroonde fabriek van Ecover in Malle. En dit is slechts het begin, want momenteel experimenteert het bedrijf met producten gemaakt op basis van CO2 afval.

Afval als opportuniteit in plaats van probleem

De natuur, met een gesloten ecosysteem waarin geen enkele grondstof verloren gaat, inspireerde Ecover om afval te zien als een opportuniteit in plaats van een probleem. Het bedrijf gelooft in een toekomst waarin we niets meer weggooien en alle grondstoffen gebruiken om nieuwe producten mee te creëren. Met de lancering van dit limited edition afwasmiddel wil Ecover anderen aanmoedigen om afval met andere ogen te bekijken. Door de handen in elkaar te slaan met ’s werelds grootste bierbrouwerij AB InBev wil Ecover organisaties, de maatschappij én consumenten inspireren om impactvolle verandering teweeg te brengen.

“We zijn trots op de stappen die we de afgelopen 40 jaar hebben gezet op het gebied van duurzaam ondernemerschap. Het begon ooit met de grootse ambitie om mensen te helpen hun plastic afval te reduceren. We zijn goed op weg met de ontwikkeling van onze 100% gerecycleerde flessen, navulstations waar je Ecover kunt tappen en de pop-up Statiegeld Store die we vorig jaar openden in Antwerpen. Maar we kunnen nu niet stoppen want we zijn er nog niet. In een wereld waarin aan de lopende band onnodig producten en grondstoffen worden verspild, blijven we onszelf uitdagen. Onze missie is een ‘Clean World revolutie’.”

Tom Domen, Global Innovation Manager bij Ecover

Ambitieuze doelstellingen

In 2020 streeft Ecover naar 100% gerecycleerd plastic in alle verpakkingen en er staat een test met alternatieve biologisch afbreekbare verpakkingen op het programma. Ook AB InBev wil zelf zo weinig mogelijk plastic in de markt te zetten. Het doel van de brouwer is om tegen 2025, 100% van alle producten in herbruikbare verpakking of grotendeels gerecycleerd materiaal te produceren. Ethanol en water afkomstig uit het bierbrouwproces gebruiken in afwasmiddel is slechts het begin. De komende vijf tot tien jaar ontwikkelt Ecover nog meer producten die deels bestaan uit restafval en er wordt geëxperimenteerd met producten gemaakt op basis van CO2 afval. Ook AB InBev heeft op haar beurt plannen om de graanresten en restalcohol die overblijven na het brouwen op een duurzame manier in te zetten

Van lineaire naar duurzame, hernieuwbare economie

Too Good to Waste is het eerste afwasmiddel dat voor minstens een kwart bestaat uit een restproduct dat na het brouwen van alcoholvrij bier overblijft.

“Onze samenwerking met Ecover is een belangrijke stap richting een duurzame hernieuwbare economie. Bier wordt gebrouwen met vier natuurlijke ingrediënten. Zorg dragen voor de natuur is een essentiële opdracht voor ons als brouwer. Toen de populariteit van alcoholvrije bieren nog beperkt was, was de restalcohol gewoon een afvalstroom die organisch werd afgebroken. Maar gezien de stijgende populariteit van bieren als Jupiler 0.0% en Leffe Blonde 0.0%, hebben we meer ecologische en ambitieuzere toepassingen bedacht voor de restalcohol. Eerder dit jaar slaagden we er al in om ethanol om te zetten in biogas voor voertuigen. Onze lange termijnvisie is om van alcohol effectief een co-product te maken, niet langer een restproduct. Het partnership met Ecover past helemaal binnen de filosofie om restafval te upcyclen en positieve, duurzame verandering teweeg te brengen.”

Yleni De Neve, milieumanager voor AB InBev Europa

Afval van bier wordt schoonmaakmiddel, het productieproces

Afwasmiddel maken op basis van restmateriaal uit een brouwerij, hoe werkt dat precies? Het productieproces van Ecover’s Too Good to Waste afwasmiddel in een paar stappen op een rij:

Het begint allemaal in de brouwerij, bij de productie van alcoholvrij bier. Het niet-alcoholisch bier doorloopt het volledige brouwproces, maar de alcohol wordt aan het einde van het proces verwijderd.

Alcoholvrij bier is één van de snelst groeiende segmenten van de biercategorie met als resultaat een stijgende hoeveelheid restethanol, afkomstig uit het bier productieproces.

Dit type alcohol wordt – gemengd met water – gebruikt in veel schoonmaakproducten, waaronder afwasmiddel, en zorgt dat het product vloeibaar en houdbaar is. In andere schoonmaakmiddelen gebruikt Ecover hiervoor overigens ook altijd natuurlijke ingrediënten, waaronder tarwe en suikerbiet.

Voor de typische frisse appelgeur van het Too Good to Waste afwasmiddel wordt een natuurlijke appelolie gebruikt, op basis van restanten van het appelsap productieproces.

De AB InBev brouwerij in Leuven is niet ver verwijderd van de zero waste fabriek van Ecover die in Malle staat.

De laatste stap is het vullen van de 100% gerecycleerde flessen, wat afvalvrij gebeurt in de Ecover fabriek.

Bekroonde zero waste fabriek

De Ecover fabriek werd onlangs bekroond met het international Platinum Zero Waste certificaat van TRUE (Total Resource Use and Efficiency). De in 1992 gebouwde state-of-the-art fabriek in Malle was destijds een wereldprimeur. Ze is gebouwd met materiaal dat voor 90 procent bestaan uit gerecycleerde en hernieuwbare bronnen. Bij het ontwerpen van het gebouw lag de focus op toetreding van een optimale hoeveelheid zonlicht en de wanden zijn gebouwd met speciale energiezuinig geproduceerde eco-bakstenen. Het dak van de fabriek is beplant zodat het pand goed geïsoleerd is, makkelijk te verwarmen en opgaat in de natuurlijke omgeving.

Noot: AB InBev is partner van het 19de Nationaal Sustainability Congres op 7 november en verzorgt een themasessie: Hoe kan een brouwer consumenten stimuleren nog duurzamere keuzes te maken?