Alle wettelijke recyclingdoelen voor verpakkingen worden in 2025 naar verwachting gehaald, de inzameling van statiegeldverpakkingen blijft stijgen richting de doelstelling van 90%, al blijkt dat de laatste procentpunten het meest uitdagend zijn, zo blijkt uit de voorlopige resultaten van Stichting Verpact. De organisatie, verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking en recycling van alle verpakkingen in Nederland en waar ook Statiegeld Nederland onder valt, presenteert vandaag de nieuwste voorlopige cijfers. Met de in november 2025 gepresenteerde Totaalaanpak Statiegeld wordt in 2026 ingezet op verdere versnelling, de eerste resultaten daarvan zijn inmiddels zichtbaar. Tegelijkertijd staat de circulaire keten onder toenemende druk, wat risico’s met zich meebrengt voor het behalen van doelen voor bijvoorbeeld plastic verpakkingen.

‘Nederland is met het behalen van de recycledoelstellingen een echt recycleland en één van de koplopers van Europa,’ zegt Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact. ‘Tegelijkertijd is er werk aan de winkel. We moeten versnellen op de inzameling van statiegeldverpakkingen om ook daar de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen. En als we minder afhankelijk willen zijn van olieproducerende landen dan moet er meer gerecycled plastic worden ingezet in nieuwe verpakkingen. Dat zijn de grote uitdagingen voor 2026.’

Nog niet alle recycling- en inzamelgegevens zijn binnen, de prognose wordt daarom in bandbreedtes weergegeven. De officiële resultaten inclusief de resultaten met hergebruik van verpakkingen volgen in augustus.

Inzameling statiegeldverpakkingen stijgt verder door

We zien in de voorlopige cijfers dat bijna vier op de vijf glazen potjes en flessen een nieuw leven krijgen. Papier en karton doen het met een recyclingpercentage van bijna 90% nog beter, en ook met aluminium naderen we 90%. In 2025 is fors geïnvesteerd in meer innamepunten voor statiegeldverpakkingen, resulterend in stijgende inzamelcijfers, met name voor blikjes. “De stijgende trend richting de doelstelling van 90% voor statiegeld zet daarmee door. We zijn nu volop aan het versnellen met een aanpak gericht op meer inlevergemak voor de consument. De Statiegeld Retourshops en bulkmachines waarmee grote hoeveelheden statiegeld in een keer kunnen worden ingeleverd doen het bijvoorbeeld erg goed. Consumenten ervaren meer gemak en supermarkten worden ontlast,” aldus Hester Klein Lankhorst.

Resultaten Totaalaanpak Statiegeld

In 2025 is het aantal inzamelpunten flink uitgebreid: er kwamen 1.381 uitbetalende punten bij. In het eerste kwartaal van 2026 kwamen er nog eens ruim 1.000 uitbetalende punten bij.

Het aantal bulkinnamemachines groeide van 12 naar 96 in 2025 en inmiddels is de 100ste bulkmachine in gebruik. Deze machines kunnen grote hoeveelheden flessen en blikjes in één keer innemen, wat het gemak voor de consument enorm vergroot.

In 2025 openden we 19 nieuwe statiegeldretourshops; in 2026 zijn er 5 geopend en komen er nog 30 shops bij, vooral in grote steden.

Een grootschalige gedragscampagne gericht op jongeren en lespakketten voor scholen zijn in 2026 gelanceerd met als doel het stimuleren van inleveren.

Samen met gemeenten werkt Verpact aan een gebiedsgerichte aanpak om zwerfafval rondom opengebroken prullenbakken tegen te gaan. Inmiddels zijn in de vier grote steden de hotspots in kaart gebracht, nu komt het aan op maatwerk.

Met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is afgesproken dat het plan voor de inzameling van sap- en zuivelflessen 17 mei overhandigd wordt.

Plastic recycleketen onder druk

De plastic recyclemarkt staat onder druk omdat nieuw plastic van buiten Europa goedkoper is dan gerecycled plastic. De urgentie om deze impasse te doorbreken is hoog, daarom heeft Verpact in 2025 samen met brandowners het Deltaplan Circulaire Plastic Verpakkingen gelanceerd. ‘Dankzij onze centrale rol als ketenregisseur kunnen we vraag en aanbod van gerecycled plastic samenbrengen. De aanpak werkt, bijvoorbeeld door korting aan te bieden op de inzet van gerecycled plastic. Met dit platform pakken we in 2026 door en kunnen we schaalvergroting creëren,” aldus Hester Klein Lankhorst. ‘Maar niet alles kan door de sector zelf worden opgelost. We moeten ook kunnen rekenen op voorspelbaar beleid vanuit de overheid. Beleid dat de vraag naar gerecycled plastic stimuleert, het vestigingsklimaat veiligstelt en aansluit bij Europese oplossingen.’

De verpakker betaalt

In totaal investeerde Verpact € 659 miljoen in de inzameling en verwerking van verpakkingen, inclusief statiegeldverpakkingen. Door middel van de wettelijk verplichte afvalbeheerbijdrage betaalt het verpakkende bedrijfsleven voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Het daarmee opgehaalde bedrag wordt onder meer besteed aan de inzameling van verpakkingsafval in alle 342 Nederlandse gemeenten en dient bijvoorbeeld ook om de sorteerders en recyclers te betalen.

Kringloopfinanciering

Het merendeel van de afvalbeheerbijdrage werd in 2025 besteed aan de relatief dure plasticstroom: € 317 miljoen. Verpact voorziet dat onderaan de streep over 2025 zo’n € 2 miljoen overblijft, het eigen vermogen komt naar verwachting uit op € 17 miljoen, dit is een buffer voor onvoorziene tegenvallers. Ook de kosten van het statiegeldsysteem zijn onderdeel van de totale financiën van Verpact. Er is vorig jaar € 221 miljoen in het statiegeldsysteem geïnvesteerd. Het statiegeldsysteem kent een eigen kringloopfinanciering die wettelijk is vastgesteld en waarbij de kosten deels worden gedekt door de producentenbijdrage statiegeld en deels door het niet-geïnde statiegeld. Alle financiële middelen van Verpact dienen hetzelfde glasheldere doel: zoveel mogelijk verpakkingen inzamelen en recyclen om er weer nieuwe verpakkingen van te kunnen maken.