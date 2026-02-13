De eerste Statiegeld Retourshop van Noord-Nederland is gisteren 12 februari officieel geopend in Leeuwarden. De nieuwe inleverwinkel in winkelcentrum Bilgaard biedt consumenten de mogelijkheid om hun statiegeldflessen en -blikjes eenvoudig in te leveren, met voorzieningen zoals een bulkmachine, twee reguliere inleverautomaten en contante uitbetaling. Het openingsmoment is verzorgd door Jeroen Hillen (directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact) en Gijs Jacobse (wethouder gemeente Leeuwarden).

De Statiegeld Retourshop is ingericht met verschillende voorzieningen voor het inleveren van statiegeldverpakkingen. Bezoekers kunnen grote aantallen verpakkingen kwijt via een bulkmachine, die tot 100 stuks in één keer verwerkt. Daarnaast zijn er twee reguliere inlevermachines beschikbaar voor kleinere hoeveelheden. Na het inleveren kunnen klanten kiezen voor contante uitbetaling, een digitale overboeking via Tikkie of het doneren van het statiegeld aan de Voedselbank Leeuwarden. Voor de hygiëne is een handwasgelegenheid beschikbaar in de winkel. De winkel is maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur geopend en op zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Eenvoudiger statiegeld terugkrijgen

“Deze nieuwe Statiegeld Retourshop in Leeuwarden is de eerste in Noord-Nederland. Ons netwerk van Statiegeld Retourshops groeit. Inmiddels staat de teller inclusief Leeuwarden op zes en de komende maanden gaan we nog verder uitbreiden. Er komen tientallen winkels bij in meerdere steden door het hele land,” aldus Jeroen Hillen, directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact. “We weten bij Verpact dat we afvalinzameling makkelijk moeten maken en zien dus ook dat mensen vaker hun statiegeldverpakkingen inleveren als dat eenvoudig en toegankelijk kan. Onze winkels helpen hier echt bij en helpen ook om de druk op supermarkten te verlagen. Samenwerking met gemeenten en lokale partners is daarbij van groot belang. Zo vinden steeds meer statiegeldverpakkingen de weg terug naar de recyclingketen, waar ze opnieuw worden verwerkt tot grondstof.”

Wethouder Gijs Jacobse van de gemeente Leeuwarden is trots: “Dat Leeuwarden de eerste Statiegeld Retourshop van Noord‑Nederland heeft, is een mooie ontwikkeling voor onze stad. Inwoners kunnen hier snel en eenvoudig hun statiegeldverpakkingen inleveren, wat bijdraagt aan minder afval op straat en meer recycling. Deze voorziening sluit goed aan bij onze ambitie om duurzaam gedrag te ondersteunen. Zo dragen we er als gemeente aan bij dat waardevolle grondstoffen behouden blijven en opnieuw kunnen worden gebruikt.”

Foto: Gijs Jacobse (wethouder gemeente Leeuwarden) en Jeroen Hillen (directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact) © Slanephotography