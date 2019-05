Ecologische schoonmaak- en wasmiddelenrange Sevent Generation nu verkrijgbaar in Nederland

Schone vaat, schone was, schoon huis – en een schone wereld. Hoe we vandaag schoonmaken heeft effect op de volgende generaties. Omdat je geen gezond leven kunt leiden op een zieke planeet, is Seventh Generation gelanceerd. Deze ecologische schoonmaakrange is ‘powered by plants’ dankzij de plantaardige formuleringen die écht werken. De plantaardige producten, met natuurlijke geuren op basis van plantenextracten en essentiële oliën, zijn verpakt in flessen van 100% gerecycled en recyclebaar materiaal. Om op te komen voor de volgende generaties, organiseert Seventh Generation op 23 mei een event met het thema Geef Groen Door. Onder begeleiding van moderator Froukje Jansen, laten pioniers als Nina Pierson en Isabella Machiné zien hoe schoon groen kan zijn.

Schone wereld

Seventh Generation staat voor een schoon huis én een schone wereld. Het merk heeft als missie een consumentenrevolutie te veroorzaken die opkomt voor de gezondheid van de volgende generaties. De missie van Seventh Generation komt het best tot uiting in de producten. Het merk gebruikt hernieuwbare bestanddelen, ontwerpt producten door het voorzorgsbeginsel te volgen en vermeldt alle bestanddelen op de verpakking. Het doel van Seventh Generation is een schone wereld achter te laten voor de volgende generaties door milieuvriendelijke producten te maken die écht werken en die veiliger zijn voor jou en onze planeet. Om dit te kunnen realiseren worden de producten uitvoerig getest op hardnekkige vlekken. \

Oog op de toekomst

Waarom zou een schoon huis, geen schone wereld kunnen betekenen? Alle producten van Seventh Generation – van wasmiddel tot allesreiniger – bestaan tot wel 97% uit plantaardige ingrediënten en de formules zijn volledig biologisch afbreekbaar. Ook de geuren zijn 100% natuurlijk, op basis van plantenextracten en essentiële oliën. Zo groen is schoonmaken anno nu – met het oog op de toekomst.

Wil jij ook een schone planeet achterlaten voor de volgende generaties? Kom dan naar de lancering van Seventh Generation in Amsterdam. Inspirerende duurzaamheidspioniers als Nina Pierson en Isabella Machiné vertellen je over hun kijk op de toekomst en geven je tips voor het doorgeven van een schone wereld. Inschrijven kan via deze Event Brite link .

Over Seventh Generation

Seventh Generation is een van oorsprong Amerikaans schoonmaak- en wasmiddelenmerk dat twee jaar geleden werd aangekocht door Unilever. Het merk past binnen het Sustainable Living Plan van Unilever dat een helder en eenvoudig doel heeft: duurzaam leven samen tot gemeengoed maken. Seventh Generation staat voor een schoon huis én een schone wereld, met plantaardige producten die A-merk kwaliteit bieden. De producten zijn “powered by plants” zonder chemische geur- en kleurstoffen en verpakt in flessen van 100% gerecycled materiaal. In alles wat Seventh Generation doet volgt zij haar doel om een schone wereld achter te laten voor de volgende generaties.