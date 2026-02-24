Power2X, een toonaangevend bedrijf in schone moleculenprojecten en industriële decarbonisatie, heeft vandaag de overname aangekondigd van HyCC, de in Nederland gevestigde ontwikkelaar van grootschalige groene waterstofprojecten.

De overname versterkt de positie van Power2X als leider in schone moleculen, met een focus op schone brandstoffen en grondstoffen voor de industrie in Nederland en Duitsland. De deal zorgt voor meer schaalvoordelen, efficiëntie en weerspiegelt de consolidatie van de sector voor schone moleculen, nu projecten van de vroege ontwikkelingsfase overgaan naar grootschalige realisatie.

HyCC heeft een sterke portfolio van waterstof- en schone moleculenprojecten ontwikkeld in Nederland en Duitsland, onder andere in Amsterdam, Delfzijl en Rotterdam. Binnen het gecombineerde bedrijf zullen deze projecten profiteren van schaalvoordelen, bredere mogelijkheden en een sterke kapitaalbasis. De expertise en industriële ervaring van het HyCC-team zullen de verdere ontwikkeling en realisatie van projecten in de Power2X-portfolio ondersteunen.

Een schone, concurrerende en veerkrachtige industrie

Schone moleculen, waaronder groene waterstof, spelen een cruciale rol in het versterken van het industriële concurrentievermogen en de energiezekerheid van Europa. De gecombineerde portefeuille heeft het potentieel om in de komende jaren aanzienlijke investeringen aan te trekken en kan een impuls geven aan de lokale chemische sector. Voor de realisatie van deze projecten is een betrouwbaar en stabiel regelgevingskader in Europa, Nederland en Duitsland cruciaal. De overname van HyCC door Power2X versterkt het gehele ecosysteem: het vermindert investeringsrisico’s, versnelt de projectuitvoering en draagt ​​bij aan de veerkracht en het leiderschap van Europa op het gebied van decarbonisatie.

“Met de overname van HyCC voegen we waardevolle en strategische projecten in belangrijke industriële centra toe aan ons portfolio”, aldus Occo Roelofsen, oprichter en CEO van Power2X. “Dit brengt ons in een nieuwe fase waarin we ons meer richten op de uitvoering en een meer diverse groep industriële klanten. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Nobian en andere partners aan de projectuitvoering en -exploitatie in de Nederlandse en Duitse markt voor schone moleculen.”

“Onze voortdurende focus op waterelektrolyse heeft ons in staat gesteld een sterk portfolio van groene waterstofprojecten bij HyCC te ontwikkelen”, aldus Marcel Galjee, Managing Director van HyCC. “Nu is het tijd om naar de volgende fase van deze projecten te gaan, en met Power2X hebben we de perfecte partner gevonden. We zijn iedereen die aan dit succes heeft bijgedragen dankbaar en kijken uit naar het volgende hoofdstuk met Power2X.”

De transactie onderstreept de ambitie van Power2X en positioneert het bedrijf om concurrerende activa op het gebied van schone moleculen op te schalen, die op industriële schaal kunnen worden geleverd.

Over Power2X

Power2X is een bedrijf in schone energie, dat zich inzet voor het creëren van nieuwe energiebronnen die grootschalige decarbonisatie van de luchtvaart, scheepvaart en zware industrie mogelijk maken. Het bedrijf richt zich op schone waterstof, hernieuwbare methanol en duurzame vliegtuigbrandstof (SAF). In 2023 zijn Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) en Power2X een langetermijninvesteringspartnerschap aangegaan, gericht op het versterken van Power2X’s leidende rol in de wereldwijde transitie naar schone energie. Power2X ontwikkelt een breed portfolio van projecten voor schone waterstof en schone moleculen in Noordwest-Europa, ter ondersteuning van de decarbonisatie en het concurrentievermogen van de industrie, waaronder het vlaggenschip EFR-project in de haven van Rotterdam.

Over HyCC

HyCC (The Hydrogen Chemistry Company) is een toonaangevende industriële partner voor veilige en betrouwbare levering van groene waterstof en circulaire chemieoplossingen om de transitie naar een koolstofvrije industrie mogelijk te maken. Voortbouwend op meer dan 100 jaar ervaring in elektrolyse en ons leiderschap op het gebied van veiligheid, realiseren we baanbrekende water-elektrolyseprojecten om industrieën te voorzien van koolstofvrije waterstof uit hernieuwbare energie en water. Van de productie van duurzaam staal tot circulaire vliegtuigbrandstoffen wij geloven dat groene waterstof de sleutel is tot het voorzien van een groeiende bevolking van essentiële producten, met nul emissies, om zo een duurzamere economische ontwikkeling te realiseren.