EcoFlow creëert innovatieve stroomoplossingen waarmee individuen, gezinnen en de samenleving een nieuwe wereld van energie kunnen voorzien. Vandaag zet het bedrijf een stap voorwaarts in zijn streven om iedereen te voorzien van “The Power of Home”, door op EES 2023 de EcoFlow PowerOcean te lanceren. Deze hoogwaardige driefasige thuisoplossing op zonne-energie heeft een flexibele investering vooraf, uitstekende veiligheidsbescherming, robuuste back-up stroom en slimme besturing, en is ontworpen om netstroom onafhankelijkheid voor het hele huis te bereiken.

Met het PowerOcean thuis opslag systeem voor zonne-energie en het PowerStream Plug & Play zonnepaneel systeem, dat op 31 mei werd gelanceerd, toont EcoFlow zijn toewijding aan het leveren van intelligente energie oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van verschillende huishoudens. Of gebruikers nu huren of bezitten, in een appartement of huis wonen, kleine of grote energiebehoeften hebben, EcoFlow voorziet alle huishoudens van betrouwbare en duurzame energieoplossingen.

Als leider op het gebied van draagbare stroomoplossingen, stapt EcoFlow, geïnspireerd door zijn eigen gebruikers, in 2023 over op thuis oplossingen voor opslag van zonne-energie. Tijdens een onderzoek in 2022 dat plaatsvond in 21 steden over de hele wereld, zag EcoFlow dat veel gebruikers hun eigen thuis oplossingen op zonne-energie aan het retrofitten waren met bestaande EcoFlow-producten, en kwam tot het besef dat duurzame energiebronnen voor het hele huis enorm in trek waren.

Zelfvoorzienend zijn wanneer het op energie aankomt wordt snel een van de meest cruciale eisen van deze tijd. Daarom brengt EcoFlow ‘The Power of Home’ naar elk huishouden. Het bieden van milieuvriendelijke energie oplossingen aan alle gebruikers is de missie van EcoFlow.

De betaalbare thuisoplossing voor thuisbatterijen voor zonnepanelen

De belangrijkste onderdelen van de PowerOcean zijn een driefasige EcoFlow hybride omvormer en de EcoFlow CATL LFP accu’s. Elk accupack heeft een ingebouwde DC-DC converter, die naadloze conversie van 48V tot 800V mogelijk maakt, waardoor de hybride omvormer moeiteloos werkt met één enkel accupack. Vergeleken met in serie geschakelde accusystemen, waarvoor om te beginnen twee tot drie accupacks nodig zijn, biedt de PowerOcean een optie met een lagere basisinvestering.

Met een basiscapaciteit van 5kWh kan de PowerOcean worden uitgebreid tot 45kWh door maximaal negen accupacks aan te sluiten, zodat gebruikers hun eigen oplossingen kunnen samenstellen op basis van hun energiebehoeften en budget. Bovendien ondersteunen de accupacks parallelle aansluiting, waardoor wederzijdse beïnvloeding van accu’s wordt voorkomen. Als een van de accu’s defect raakt, hoeven gebruikers dus alleen de accu te vervangen in plaats van alle accu’s.

Normbepalende betrouwbaarheid en veiligheid

Door het gebruik van CATL’s batterijcel met LFP-batterij chemie heeft de PowerOcean een levensduur van 6000+ laadcycli , wat betekent dat gebruikers hun huizen meer dan 15 jaar van stroom kunnen voorzien. Bovendien wordt de PowerOcean geleverd met een toonaangevende garantie van 15 jaar, waardoor gebruikers zonder zorgen energie kunnen opslaan en weer doorgeven aan het huis.

Bovendien zet EcoFlow een nieuwe standaard in de industrie, aangezien elk accupack is geïntegreerd met een actieve brandbeveiligingsmodule die wordt geactiveerd wanneer de temperatuur boven de 170°C komt.

Daarnaast zorgt een automatische verwarmingsmodule in elk batterijpakket ervoor dat de batterij werkt bij temperaturen tot -20°C. Ook heeft het hele systeem een IP65-classificatie

Ultieme back-up stroomvoorziening voor noodgevallen

De EcoFlow hybride omvormer is geïntegreerd met een back-up module en biedt een vermogen tot 10kW om bijna alle apparaten van stroom te voorzien, inclusief waterpompen, wasmachines en vaatwassers. Als je dat toevoegt aan een batterijsysteem dat uitbreidbaar is tot maximaal 45kWh, stelt de PowerOcean gebruikers in staat om hun levenskwaliteit niet in gevaar te brengen, bijvoorbeeld in het geval van een stroomstoring. Bovendien biedt de PowerOcean een ultrasnelle automatische omschakeling om essentiële apparaten van stroom te voorzien wanneer het elektriciteitsnet uitvalt, wat betekent dat gebruikers nauwelijks zullen merken dat de stroom is uitgevallen.

Geavanceerd gebruiksvriendelijk ontwerp

De PowerOcean ondersteunt een bedradingsvrije batterij-installatie van 10 minuten en een ultrasnel driestaps inbedrijfstelling proces, waardoor gebruikers enorm veel tijd besparen. Bovendien heeft de PowerOcean een compact en verfijnd ontwerp met een 180 mm ultradunne accu die in elke kelder of garage past en ruimte bespaart voor andere apparaten, en een stack-up accu ontwerp.

Last but not least biedt de PowerOcean een energiebeheersysteem dat wordt gevisualiseerd via de EcoFlow-app en het webportaal, zodat gebruikers hun energieverbruik in realtime kunnen controleren en beheren en kunnen besparen op energierekeningen.

PowerOcean DC Fit – Verander minder, bespaar meer

Met EcoFlow’s unieke PV-koppeling technologie maakt de PowerOcean DC Fit gebruik van dezelfde accupacks als de PowerOcean en kunnen de accupacks direct worden aangesloten op de bestaande zonne-energiesystemen thuis. Bovendien vereist de PowerOcean DC Fit geen verandering van AC-draden of een omvormer voor opslag.

De PowerOcean DC Fit is compatibel met de meeste PV-omvormers op de markt door gebruik te maken van een innovatief zelf adaptief algoritme en heeft een alles-in-één minimalistisch ontwerp dat naadloze integratie van accu’s en omvormers ondersteunt. Concluderend kunnen gebruikers met de PowerOcean DC Fit op een eenvoudigere manier zelfvoorzienend worden op het gebied van energie met een lagere investering, door eenvoudigweg batterijopslag tot 15kWh toe te voegen aan bestaande zonne-energiesystemen thuis.

Beschikbaarheid

De EcoFlow PowerOcean is verkrijgbaar in Nederland vanaf 1 juli. Consumenten kunnen zich met hun e-mailadres registreren op de website van eu.EcoFlow.com voor gratis offertes. De PowerOcean DC Fit zal op een later tijdstip beschikbaar zijn.