iwell sluit een samenwerking met PostNL en plaatst batterijsystemen bij twee verschillende pakkettensorteercentra, in respectievelijk Hoogeveen en Alphen aan den Rijn. Met deze systemen slaan de centra groen opgewekte energie op om dit op een later moment te kunnen gebruiken en zijn zij minder afhankelijk van het stroomnet.

Met de batterijsystemen van iwell realiseert PostNL opslagcapaciteit en aanvullend vermogen waarmee ook het drukbezette energienetwerk omzeild wordt. Het systeem voor de locatie in Hoogeveen maakt het voor PostNL ook mogelijk dat er geen energie wordt teruggeleverd aan het net ivm de lokaal aanwezige netcongestie. Dit systeem, met een vermogen van 125 kW en een capaciteit van 215 kWh, is in november in gebruik genomen. Met de nieuwe opslagcapaciteit kan stroom worden opgewekt met eerder geïnstalleerde, maar tijdelijk uitgeschakelde zonnepanelen. De investering in dit batterijsysteem is mede mogelijk gemaakt door een subsidie hiervoor vanuit de provincie Drenthe. Jan Willem de Jong, oprichter en CEO van iwell: “Het is zonde als een zonnepaneelsysteem niet aan kan omdat de opgewekte energie nergens naartoe kan. Met ons systeem worden er dus twee vliegen in één klap geslagen.”

Tweede systeem voor afname en teruglevering

Het tweede systeem zal in Alphen aan den Rijn in januari of februari 2024 worden opgeleverd, een gebied in Nederland waar netcongestie niet alleen de afname maar ook de mogelijkheid terug te leveren bemoeilijkt. Een batterijsysteem met een vermogen van 250 kW en een capaciteit van 430 kWh wordt hier geïnstalleerd. Ook zal er een 795 kWp zonne-installatie worden geplaatst. De Jong: “Door deze samenwerking is er sprake van vrijwel ‘off grid’- functioneren van het hele sorteercentrum.”