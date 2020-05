Ecochain lanceert de Ecoscan: een gratis tool om snel inzicht te krijgen in uw bedrijfsfootprint

Vandaag lanceert Ecochain de Ecoscan, haar nieuwe online tool voor het berekenen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf. De Ecoscan is gratis en gemakkelijk te gebruiken. Op deze manier hoopt Ecochain de drempel te verlagen voor bedrijven om met footprinting aan de slag te gaan.

Ecochain levert software en consultancy diensten voor het berekenen van milieu impact. “We merken dat bedrijven het vaak als een grote stap ervaren om met footprinting aan de slag te gaan” zegt Head of Growth Jeff Gomez. “Met de Ecoscan bieden we een makkelijke instap mogelijkheid. Het geeft een eerste indicatie van de emissies van een bedrijf, hoe het bedrijf presteert ten opzichte van andere bedrijven in dezelfde industrie en waar het bedrijf kan beginnen om te verbeteren.”

Uitbreiding van het software portfolio

De Ecoscan is de nieuwste aanvulling op de software portfolio van Ecochain. “We vinden dat elk bedrijf zelf aan de slag moet kunnen met het inzichtelijk maken van haar milieu prestaties. Dat willen we faciliteren met onze software.” De Ecoscan verlaagt de drempel om te starten. Daarna kan de klant de verdieping zoeken in het berekenen van haar footprint met de andere oplossingen van Ecochain. Zo is de Mobius applicatie geschikt voor het berekenen van een product footprint en kan een bedrijf met de Ecochain applicatie inzicht krijgen in de footprint van haar fabrieken, processen en alle producten in de portfolio. “Natuurlijk dekt software nooit 100% van alle wensen van de klant.” erkent Gomez. “Daarom bieden we ook altijd klantspecifieke support of consultancy.”

Ecochain

Sinds de oprichting van Ecochain in 2011 heeft het bedrijf al meer dan een kwart miljoen footprints van producten en materialen berekent en in haar database staan. Het van origine op de bouw gerichte software- en consultancybedrijf ziet haar klantenbestand nu ook snel groeien in sectoren als verpakkingen, kleding, food & agri en kantoorinrichting. Ecochain helpt haar klanten met het kwantificeren van hun ecologische footprint, van bedrijfsniveau tot aan productniveau. De impact over de hele levenscyclus komt aan bod, zoals van de winning van de grondstoffen, het productieproces, het gebruik van een product en de verwerking als afval of de recycling.

Probeer de Ecoscan nu zelf gratis uit en ervaar hoe het is om een bedrijfsfootprint te maken.