Het Digitaal Product Paspoort (DPP) wordt de komende jaren verplicht voor steeds meer productgroepen in Europa. Duurzaamheidsadviesbureau Empact lanceerde op 12 maart 2026, tijdens het event van Stichting Positieve Impact, een gratis AI-tool waarmee bedrijven op basis van hun eigen productinformatie een eerste DPP kunnen genereren.

Onder de Europese Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) moeten fabrikanten en importeurs straks per product inzichtelijk maken hoe het is ontworpen, geproduceerd en wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik en recycling. Denk aan materiaalinformatie, herkomst van grondstoffen, repareerbaarheid en end-of-life scenario’s.

Voor veel bedrijven is dat een concrete uitdaging. De technische productinformatie is vaak al beschikbaar, maar moet opnieuw worden gestructureerd en aangevuld. Dat kost tijd en capaciteit, terwijl de exacte eisen per productgroep nog verder worden uitgewerkt.

Wat doet de tool?

De DPP-tool analyseert bestaande technische productdata en vertaalt deze naar een gestructureerde DPP-opzet. Tegelijkertijd wordt automatisch een GAP-analyse opgesteld: een overzicht van welke informatie al aanwezig is en welke gegevens nog ontbreken om aan toekomstige eisen te voldoen.

In plaats van een langdurig handmatig traject krijgen bedrijven zo direct inzicht in hun huidige dataniveau en kunnen ze gericht aan de slag met het aanvullen van ontbrekende duurzaamheidsinformatie. De tool is zowel in het Nederlands als Engels beschikbaar.

Waarom gratis?

Empact is een adviesbureau dat organisaties ondersteunt bij het meetbaar verduurzamen van producten en waardeketens. Volgens het bedrijf zou het verzamelen van informatie voor een DPP niet het grootste deel van de tijd en middelen van organisaties in beslag moeten nemen.

Volgens de founder van Empact, Martin de Jong: “Door het proces van DPP-opbouw te automatiseren, ontstaat ruimte voor waar het uiteindelijk om gaat: het verbeteren van producten en prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het inzicht dat de tool oplevert vormt daarbij de basis voor gerichte verbeteringen, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalgebruik, circulariteit of CO₂-reductie.”

Van compliance naar impact

Met regelgeving zoals de ESPR wordt transparantie over producten steeds belangrijker. AI kan helpen om die transparantie efficiënt te organiseren, maar het doel is groter. Empact ondersteunt organisaties bij de volgende stap: het vertalen van inzicht naar concrete verbeteringen in producten en waardeketens. De DPP-tool is daarin het startpunt. Meer AI-tools volgen.

De tool is vrij toegankelijk via tools.empact.nu/nl/dpp-tool.