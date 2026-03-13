Zeewier op het land is geen nieuw idee. Al eeuwen gebruiken boeren en telers het om hun bodem te voeden, voor sterke en weerbare gewassen. Maar in een tijd van klimaatdruk, verzilting en stikstofvraagstukken krijgt deze oude, ietwat vergeten, praktijk weer hernieuwde relevantie. Het Nederlandse bedrijf Holdfast & Stipe maakt een vloeibare meststof van 100% zeewier en helpt boeren en telers duurzamer te werken, zonder in te leveren op opbrengst of kwaliteit. De meststof versterkt zowel bodem als gewas.Om kennis over deze toepassing breder toegankelijk te maken, lanceert het bedrijf nu een gratis online leerplatform: de Holdfast & Stipe Academy.

“Verandering begint met weten wat er mogelijk is,” zegt oprichter Nikki Spil. “We merken dat veel boeren en telers nieuwsgierig zijn naar nieuwe oplossingen. Door kennis te delen willen we oplossingen bekend en beschikbaar maken, en samen met de sector leren wat voor wie werkt.”

Eerste module: De wereld van wier

De eerste e-learningmodule, “De wereld van wier”, staat inmiddels online. Daarin leren deelnemers meer over verschillende zeewiersoorten, hoe ze worden gekweekt en welke omgevingsfactoren invloed hebben op hun groei.

De komende maanden wordt de Academy uitgebreid met:

nieuwe artikelen en inzichten over zeewier en landbouw en tuinbouw

video’s en praktische uitleg

resultaten uit veldtesten bij boeren en telers

In die veldtesten wordt een deel van de gewassen bemest met de zeewiermest van Holdfast & Stipe, om te onderzoeken wat het effect is op bodem en gewas. Een van de samenwerkingen loopt momenteel met Ammerlaan – The Green Innovator, teler van planten en onderscheidend door innovatieve, duurzame oplossingen

Zeewier als duurzame innovatie

In de raffinaderij van Holdfast & Stipe in Beverwijk wordt zeewier verwerkt tot een geconcentreerd extract: de zeewier-meststof. Een soort “zeewierthee” die gewassen helpt voedingsstoffen beter op te nemen en zo gezonder te groeien. Volgens het bedrijf ligt daar een grote kans: zeewier groeit snel, heeft geen landbouwgrond nodig en kan bijdragen aan een schoner land en tuinbouwsysteem. Voor Holdfast & Stipe draait het voorlopig niet alleen om verkoop, maar vooral om data en samenwerking met boeren en telers. Die kennis helpt het product verder te verbeteren en toepassingen op grotere schaal mogelijk te maken.

Over Holdfast & Stipe

Holdfast & Stipe runt een zeewierraffinaderij in Beverwijk die biostimulanten en meststoffen ontwikkelt uit zeewier. Het bedrijf werkt samen met boeren, telers en kennispartners om duurzame toepassingen van zeewier te versnellen.