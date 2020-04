Ecochain lanceert Mobius: bereken, vergelijk en verbeter de footprint van uw product

Vandaag lanceert Ecochain haar nieuwe product footprint applicatie: Mobius. Mobius is de nieuwste uitbreiding van het duurzame platform die product impact analyses toegankelijk maakt voor het grote publiek.

Ecochain biedt al langer de oplossing voor bedrijven om de impact van een volledig product portfolio door te rekenen. Dit geeft de ondernemer snel inzichten in haar hotspots en verbeter potentieel. “We zagen echter de vraag groeien van gebruikers om dieper in hun product te duiken en wel op een laagdrempelige manier” zegt Chief Value Officer Roel Drost. Daar heeft Ecochain nu een antwoord op met haar nieuwe milieu wapen: Mobius.

Mobius: de product voetafdruk tool voor iedereen

Mobius maakt het voor het grote publiek mogelijk om gebruiksvriendelijk een product levenscyclusanalyse (LCA) te maken. Door duidelijke stappen en “on-demand” support kan de gebruiker in een mum van tijd een product footprint modelleren. Dit is belangrijk voor de ondernemer. De vraag naar milieu informatie van producten is enorm aan het groeien. Om hieraan te voldoen wil je snel variaties van je product vergelijken zodat je met data onderbouwde keuzes kan maken op het gebied van materiaalgebruik, energiegebruik en bijvoorbeeld de levensduur van je product.

“In een ideale wereld wil je van ieder product precies weten wat de milieu-impact is.” vertelt Roel. “En dat doe je niet met een prijskaartje van 10.000 euro per product LCA. Met Mobius werken we aan de wereld van morgen, waarin we de milieu impact van ieder product transparant kunnen maken op een laagdrempelige manier.”

Een Levenscyclusanalyse (LCA), ofwel een product footprint, is niet nieuw. In 1969 gaf Coca-Cola al de opdracht voor het volledig doorrekenen van haar verpakking. Door dat te doen kon de frisdrankproducent nauwkeurig zien, waar kosten bespaard kon worden door inefficiënties in het product, het proces en in de keten te identificeren en te verbeteren.

Waar destijds winstmaximalisatie de drijfveer was, heeft dit vandaag de dag plaats gemaakt voor milieuwinst als doel. In al die jaren is het maken van dergelijke berekeningen echter niet gemakkelijker geworden en derhalve ook niet goedkoop. Dit zette Ecochain ertoe om hier verandering in te brengen.

Ecochain

Sinds de oprichting van Ecochain in 2011 heeft het bedrijf al meer dan een kwart miljoen producten in haar database staan. Het van origine op bouw gerichte softwarebedrijf ziet nu haar klanten snel groeien in de verpakking-, kleding- en meubelindustrie. Ecochain helpt haar klanten met het berekenen van de ecologische footprint op bedrijfsniveau tot aan product level. Bij een dergelijke analyse wordt er niet enkel gekeken naar de impact van grondstoffen en het productieproces, maar ook naar die van alle toeleveranciers, het verbruik door de gebruiker en uiteindelijk het recycling proces.

Probeer Mobius nu zelf gratis uit en ervaar hoe het is om een footprint te maken.