EcoChain berekent de milieu-impact van World Cleanup Day

EcoChain sponsort World Clean Up Day op 15 September 2018 en gaat samen met ScaleUpNation hun netwerk mobiliseren om deel te nemen aan de grootste opruimactie ooit. Na afloop zal EcoChain de impact die de deelnemers hebben gemaakt kwantificeren. De rijke schat aan data die de World Cleanup Day app verzamelt, wordt door EcoChain gebruikt om de milieu-impact van de inzamelingsactie en waarde van het verzamelde afval in Nederland te berekenen.

Op 15 september 2018 is het World Cleanup Day. Op deze dag wordt er in de hele wereld, en dit jaar voor het eerst in Nederland, zwerfafval opgeruimd. Met miljoenen deelnemers is de globale impact enorm. Naast dat de World Cleanup Day het bewustzijn vergroot over wat we allemaal weggooien, levert deze dag ook een enorme schat aan waardevolle data op. Met de World Cleanup Day app (gratis, check je app store) kunnen deelnemers precies registreren wat voor afval ze waar hebben gevonden. Deze data gaat EcoChain gebruiken om te berekenen wat de milieuwinst en waarde van al het verzamelde afval is.

Het merendeel van het afval dat nu wordt verzameld is helaas vaak niet meer van voldoende kwaliteit om succesvol te kunnen worden gerecycled. Maar als we aannemen dat dit afval allemaal netjes zou zijn weggegooid, zodat het gerecycled had kunnen worden? Hoeveel minder grondstoffen zouden we dan nodig hebben gehad om nieuwe verpakkingen te maken? Oftewel: wat is in potentie de waarde van het afval dat tijdens de World Cleanup Day wordt verzameld? Met deze berekening willen we het waardeverlies van zwerfafval inzichtelijk maken en mensen een duidelijk beeld geven van wat zwerfafval ons, en de natuur, nou eigenlijk kost.

Een andere aanname waarmee gerekend zal worden is dat het verzamelde afval alsnog in het reguliere afvalverwerkingssysteem beland en wordt verbrand. Op basis van deze aanname kan EcoChain de hoeveelheid energie kwantificeren die wordt gegenereerd uit verbranding. Hierdoor krijgen we een goed beeld bij wat we normaal gesproken op straat laten liggen.

Met deze berekeningen wil EcoChain een belangrijke bijdrage leveren aan de boodschap van de World Cleanup Day en mensen nog bewuster maken van de invloed die zij kunnen hebben op onze planeet, als groep en als individu. Voor deze berekeningen is EcoChain overigens wel afhankelijk van de kwaliteit van de data, dus hoe beter de gebruikers van de World Clean Up day in de app vastleggen wat ze vinden, hoe beter wij kunnen bepalen hoeveel waarde verloren gaat aan zwerfafval.

EcoChain neemt deel aan het programma van ScaleUpNation. ScaleUpNation is een scale up incubator die succesvolle impact-scale ups helpt met het versnellen van hun groei middels trainingsprogramma’s, onderzoek en funding. We zetten gezamenlijk onze netwerken in om op 15 September met zoveel mogelijk mensen deel te nemen aan deze Clean Up. Wil je meer leren over hoe je impact meetbaar maakt, kennis maken met het Scale Up Nation netwerk en je milieu-footprint wat compenseren, laat dan vooral weten dat je erbij bent!

Fotobijschrift: Drie organisaties werken samen om eerste Nederlandse WorldCleanup Day tot een succes te maken van links naar rechts Boudewijn Mos (Ecochain), Maria Westerbos (Plastic Soup Foundation) en Jan van Betten (Nudge)