Tientallen bedrijven ondersteunen World Cleanup Day

Tientallen grote Nederlandse bedrijven en organisaties ondersteunen World Cleanup Day, die dit jaar op zaterdag 15 september voor het eerst wereldwijd – en ook in Nederland – wordt gehouden. Met miljoenen deelnemende vrijwilligers in meer dan 150 landen tegelijk wordt het de grootste cleanup ooit.

In Nederland is Plastic Soup Foundation (PSF) zogeheten country leader van deze unieke World Cleanup Day. Voor de organisatie van het evenement heeft PSF de handen ineen geslagen met Nudge, de grootste duurzaamheidsorganisatie in Nederland om zoveel mogelijk vrijwilligers, bedrijven en gemeenten bij de opruimactie te betrekken.

Deelnemende partners

Nederlandse bedrijven en organisaties, die zich al als participating partners aan World Cleanup Day Nederland hebben verbonden zijn: Spa Nederland, Heineken, Coca-Cola, ABN Amro, Nederland Schoon, Moonen Packaging, Oerlemans Plastics, JCI Nederland, Middle Point, Aqua Minerals, Ekoplaza, Center Parcs, Greenchoice, Dimsum Reizen, Grant Thornton, Tony’s Chocolonely, EcoChain Technologies, Waterschap AGV/Waternet, Waterschap De Dommel en Royal Lemkes.

Ondertekening pledge

Vertegenwoordigers van deze bedrijven en organisaties hebben woensdag 18 juli aan boord van een rondvaartboot in Amsterdam gezamenlijk een pledge getekend om World Cleanup Day Nederland op allerlei manieren te ondersteunen. Bijvoorbeeld via financiële support en door initiatieven te ontplooien voor extra opruimacties rond hun vestigingen verspreid door het land. Op World Cleanup Day staat iedereen zij aan zij: supermarktketens, frisdrankfabrikanten, milieuorganisaties en burgers. Iedereen helpt mee om Nederland schoner te maken. Dát is het idee.

Zwerfafval in top 3 ergernissen

Zwerfvuil op straat staat steevast in de top-3 van ergernissen die het CBS jaarlijks naar buiten brengt. De gemiddelde Nederlander ergert zich, zeker in stedelijke gebieden, groen en geel aan afval op straat. Afval dat niet (tijdig) wordt opgeruimd, maakt grote kans in en langs de rivieren te belanden en zo naar zee te stromen. Met name plastic afval zorgt daar voor blijvende milieuschade.

Opruimactie levert ook massa aan data op

Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation: “World Cleanup Day is niet zomaar een opruimactie. Een heel leger aan vrijwilligers gaat die dag ook kostbare data verzamelen. Alle deelnemers gaan namelijk monitoren: ze gaan in hun straat, in hun wijk of park, langs rivieren en langs wegen vastleggen wat ze aan zwerfvuil vinden. Dat gaat gebeuren aan de hand van een handige app die onder andere in Nederland zal worden gebruikt. Zo wordt de World Cleanup Day over twee maanden ook de grootste citizen science operatie in ons land.”

Vanuit een nationaal commandocentrum wordt de landelijke operatie op zaterdag 15 september gecoördineerd, onder toeziend oog van journalisten. Diezelfde avond wordt bekendgemaakt wat er in het hele land aan zwerfafval is gevonden: welke items, welke merken, welke locaties. Daarmee zal World Cleanup Day unieke data opleveren, waarbij wetgevers, beleidsmakers, gemeenten en het bedrijfsleven hun vingers gaan aflikken.

Eerdere succesvolle campagnes

Plastic Soup Foundation gaat al vele jaren met succesvolle campagnes de strijd aan met plastic in rivieren, zeeën en oceanen. PSF belicht en ondersteunt onder meer wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van plastic voor mensen en probeert de plastic vervuiling vooral aan de bron tegen te gaan.

Nudge, opgericht in 2010, is de grootste duurzaamheidsorganisatie in Nederland. Nudge is een social enterprise met een missie: Nudge wil blijvende gedragsverandering realiseren bij individuen en organisaties op het gebied van klimaat, energie, milieu en sociale duurzaamheid. Dat doet Nudge door hen te betrekken bij projecten en campagnes, die op prikkelende wijze ander gedrag stimuleren. Niet alleen bedenkt Nudge die projecten; Nudge voert ze ook uit. Het gaat Nudge om impact. Meer dan 60.000 mensen in Nederland en 300 zakelijke partners zijn lid van de Nudge-community.