Powermanagementbedrijf Eaton en Insolight, een Zwitsers agrivoltaics-bedrijf, onderzoeken samen nieuwe mogelijkheden om Eatons technologieën voor energiebeheer te integreren met de agrivoltaics-technologieën van Insolight.

Agrivoltaics combineert duurzame landbouw en de opwek van zonne-energie op hetzelfde grondgebied. De oplossingen van Insolight wekken daarbij elektriciteit op die kan worden opgeslagen in de batterij-energieopslagsystemen (BESS) van Eaton. Afhankelijk van de grootte van de boerderij en de energieproductie, kan deze energie worden gebruikt door gebouwen op locatie of verkocht worden op de elektriciteitsmarkt. De opgewekte stroom kan ook gebruikt worden voor Eatons laadinfrastructuur om elektrische voertuigen of tractors van stroom te voorzien.

Insolight wil voor 2026 meer dan 100 projecten in heel Europa lanceren die gezamenlijk meer dan 300 MWp aan hernieuwbare energie zullen opwekken. Momenteel is er al 66 MWp in ontwikkeling. Eaton zal deze projecten ondersteunen met technische expertise en producttraining, terwijl de agrivoltaïcs-experts van Insolight boeren zullen ondersteunen met de integratie, ingebruikname en het onderhoud van nieuwe duurzame energiesystemen.

De agrivoltaics-oplossingen van Insolight beschermen gewassen tegen wind, hagel, vorst, hittegolven en regen. Deze combinatie van weerbescherming, zonne-opwek en lichtbeheer betekent dat boeren hun agronomische productie kunnen optimaliseren en tegelijkertijd hernieuwbare energie kunnen opwekken om hun energierekeningen te verlagen of de opgewerkte energie te verkopen en zo extra inkomen te genereren.

De robuuste energiebeheersystemen van Eaton worden naadloos geïntegreerd naast dergelijke installaties om boeren en hun omliggende gemeenschappen efficiënte, duurzame energie te bieden zonder afbreuk te doen aan de landbouwproductie.

De agrivoltaics-sector is relatief nieuw en recent onderzoek toont aan dat deze de komende jaren snel zal groeien, met name binnen Europa. Het is een cruciaal onderdeel voor een duurzame toekomst die steeds meer energie verbruikt. Dubbel gebruik van land voor zowel landbouw en zonne-energieproductie maakt effectiever gebruik van schaarse grond, waarbij de aanpak van Eaton en Insolight boeren financieel kan belonen door middel van verschillende bedrijfsmodellen.

Luiggino Torrigiani, Head of Marketing and Partnerships bij Insolight: “Deze samenwerking met Eaton is een belangrijke mijlpaal in onze missie om innovatieve agrivoltaics-oplossingen op de markt te brengen. Door onze geavanceerde PV-technologie te integreren met Eatons specialisatie in energiebeheer, kunnen we een oplossing bieden die zowel het milieu als de landbouwsector ten goede komt. Samen werken we zo aan een groenere toekomst.”

Anne Lillywhite, senior vice president en general manager, Energy Transition, Digital and Services bij Eaton: “Eaton is toegewijd aan het aanjagen van de energietransitie en de ondersteuning van duurzame praktijken in uiteenlopende sectoren. De samenwerking met Insolight stelt ons in staat onze capaciteiten uit te breiden naar de agrivoltaics-sector, waar energie-efficiëntie en landbouwproductiviteit echte impact kunnen maken. We zijn enthousiast over het potentieel van dit partnerschap om innovatieve oplossingen te leveren die helpen een duurzamere wereld te creëren.”