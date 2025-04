Met de bouw van een 31,6 megawatt (MW) batterij bij haar drie windparken in Oostelijk Flevoland completeert Pure Energie het systeem van duurzame energie. De opwek van duurzame energie kan nu gebufferd worden waardoor overschotten worden opgeslagen en duurzame stroom geleverd wordt als er vraag naar is. Daarnaast kan het overvolle stroomnet ontlast worden en zo efficiënt mogelijk gebruikt worden, van groot belang voor de netbeheerders en daarmee de Nederlandse samenleving.

Het grootste stopcontact op land

De batterij van Pure Energie wordt onderdeel van Dronter Energie Opslag (DEO), een samenwerking van drie bedrijven (waaronder Pure Energie) waarin ze alle drie een batterij realiseren van ruim 31,6 megawatt. De batterijen blijven wel aangestuurd worden door de respectievelijke eigenaren. Gezamenlijk is het vermogen 95 megawatt en daarmee wordt DEO een van de allergrootste batterij-locaties van Nederland. De locatie is niet willekeurig: DEO wordt aangesloten op het Gesloten Distributie Systeem (GDS) behorend bij Windplan Groen. Het GDS is een privaat netwerk dat rechtstreeks is aangesloten op het hoogspanningsnet van Tennet. Windplan Groen is het grootste windplan op land met een totaal vermogen van zo’n 500 MW. Op het GDS netwerk zijn 8 van de 11 windparken van Windplan Groen aansloten en een aanliggend zonnepark.

Contract met Tennet

Tennet en Pure Energie hebben een van de allereerste tijdsduurgebonden transportovereenkomst gesloten. Daarnaast is ook een congestiecontract afgesloten. Deze contractvormen dragen bij aan een zo efficiënt mogelijk gebruik van het net en zorgen ervoor dat de lokale duurzame opwek op de juiste momenten op het net wordt gebracht.

De bouw van de batterij

De batterij van Pure Energie zal een investering vergen van enkele tientallen miljoenen. Het grondwerk en de aanleg van de gemeenschappelijke voorzieningen voor de drie batterijen zoals infrastructuur is al afgerond. De batterij van Pure Energie heeft een vermogen van 31,6 MW en de opslagcapaciteit is zo’n 65 MWh. Naar verwachting zal de batterij in maart 2026 in gebruik worden genomen. De afgelopen jaren heeft Pure Energie volop ervaring opgedaan met het zo functioneel mogelijk inzetten van een kleinere batterij (1 MW, 3 MWh) bij het pand van Pure Energie in Enschede.

Door batterij meer duurzame en betaalbare stroom

Het afgelopen jaar is meer dan de helft van de stroom die in Nederland is gebruikt duurzaam opgewekt. Door netcongestie wordt er soms bewust minder of geen stroom opgewekt omdat er geen mogelijkheid is om het bij de klant te krijgen. Het ‘dimmen’ van de opwek van duurzame stroom heet curtailment. De integratie van batterijopslag in het energiesysteem zal ervoor zorgen dat duurzame energie nog vaker beschikbaar is waardoor er steeds minder gebruik zal worden gemaakt van fossiele opwek van energie. Dat is goed voor het klimaat en goed voor de energierekening van al onze klanten.

De toekomst voor duurzame, decentrale opwek van stroom

Windplan Groen is een blauwdruk van de toekomst van duurzame energie: opwek van zonne- en windenergie gecombineerd met opslag in een eigen systeem, aangesloten op het hoogspanningsnet. Een soortgelijk systeem kan ook nog lokaler, of dichterbij de verbruiker, op het regionale net worden aangesloten. Duurzame energie wordt daarmee opgewekt en geleverd als het nodig is en opgeslagen als er een tijdelijk overschot is.