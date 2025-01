Eind 2025 neemt FlevoBESS de grootste batterij van Nederland in gebruik met een capaciteit van 31,6MW/ 126,4MWh. De voorbereidingen op de bouw zijn al in volle gang op een terrein direct naast het transformatorstation van Windplan Groen in Dronten. Hier komt de stroom samen van verschillende lokale windparken binnen een gesloten distributiesysteem. In december 2024 werd het contract getekend voor de kredietverstrekking met ASN Bank. Met Eneco is overeengekomen dat zij de batterij langjarig gaat inzetten voor het managen van verschillen in vraag en aanbod van duurzame stroom op de energiemarkten.

De FlevoBESS batterij maakt onderdeel uit van batterijpark Dronter Energie Opslag waar in totaal drie batterijen worden gerealiseerd van ieder 31,6MW. Zo kan de opgewekte windenergie van de aangesloten windparken nog beter worden ingezet. Eneco gaat de batterij van FlevoBESS aansturen om te zorgen dat op momenten van overschot de stroom kan worden opgeslagen in de batterij, om deze op momenten van tekorten in te zetten. Zo is het mogelijk om de turbines meer uren te laten draaien en de opgewekte duurzame windenergie efficiënt in te zetten.

Lokale samenwerking

De ontwikkeling van de batterij is een initiatief voortgekomen uit de lokale windparken en kent ruim 400 lokale aandeelhouders waaronder direct omwonenden van het project. Daarmee is FlevoBESS een lokaal samenwerkingsverband om duurzame energie te stimuleren. De capaciteit van de batterij is vergelijkbaar met het energieverbruik van circa 23.000 huishoudens per dag.