Ter ere van Earth Day, plaatst Pathé op vrijdag 22 april voor iedere honderd bezoekers één zonnepaneel op het dak van Pathé Arena. Bezoekers kunnen op Earth Day naast de reguliere filmprogrammering ook genieten van de WNF Nature on Tour Docs die voor deze gelegenheid allen te zien zijn op het witte doek. Daarnaast zijn vanaf vandaag alle MVO-ambities en activiteiten van Pathé gebundeld te lezen in een MVO-Beleid en Impact Report op pathe.nl/mvo. Filmliefhebbers kunnen tevens terecht op Pathé Thuis voor speciale Earth Day natuurfilms en documentaires.

Zonnepanelenactie

Omdat aandacht en inspanning voor onze planeet en natuur altijd nodig is, organiseert Pathé samen met haar bezoekers op Earth Day een actie die blijvend impact heeft. Met de zonnepanelenactie faciliteert Pathé de mogelijkheid voor haar bezoekers om met een bezoek aan Pathé bij te dragen aan verduurzaming. De marktleider draagt hiermee bij aan het thema van Earth Day 2022: ‘Invest in Our Planet’. Voor iedere honderd bezoekers op Earth Day zal Pathé één zonnepaneel plaatsen op het dak van Pathé Arena.

Jacques Hoendervangers, Algemeen Directeur: “Onze bioscopen zijn onderdeel van de stad, van het leven van bezoekers en medewerkers en de wereld om ons heen. We zijn ons bewust van de impact die we daarmee hebben én kunnen maken op het milieu en mensen. Pathé omarmt MVO en duurzaamheid al langere tijd, maar nog niet eerder bundelden we al onze initiatieven. Daarmee creëren we een duidelijk en helder beleid voor de toekomst. Ik ben er trots op dat MVO en duurzaamheid steeds meer deel uitmaken van onze reguliere way of working; en dat we op Earth Day hier samen met onze bezoekers een positief verschil in kunnen maken.”

Nature on Tour Docs

Dit is de eerste keer dat Pathé Earth Day viert. Op deze internationale Dag van de Aarde staan bedrijven, organisaties en mensen overal ter wereld stil bij de impact van consumentengedrag op de aarde. Gedurende de hele maand april vertoont Pathé daarom samen met het Wereld Natuur Fonds en M&N Media Group zes bijzondere, nooit eerder vertoonde, natuurfilms waaronder Sounds of the South over Antarctica, Nederland onder Water en Magical Iceland. Op Earth Day worden alle zes de films speciaal op dezelfde dag vertoond. Kijk voor meer informatie en tickets op pathe.nl/nature.

Speciale Earth Day Films op Pathé Thuis

Op Pathé Thuis kunnen filmliefhebbers van donderdag 21 tot en met dinsdag 26 april ook terecht voor een speciale Earth Day collectie. Deze collectie bevat meer dan 20 speciaal geselecteerde natuurfilms en documentaires, waaronder De Wilde Stad, I am Greta en An Inconvenient Sequel: Truth to Power. De collectie is beschikbaar via www.pathe-thuis.nl.

MVO- en duurzaamheidsambities

De acties op Earth Day zijn een greep uit de vele MVO-activiteiten die Pathé onderneemt en maken onderdeel uit van een uitgebreid MVO-beleid. De bioscoopketen heeft als doel om in 2025 samen met haar medewerkers en bezoekers haar ambitie te behalen als klimaatneutrale, inclusieve en maatschappelijk erkende bioscoop van de toekomst. Belangrijke pijlers van het beleid zijn Happy Planet, Happy People en Happy Employees, waarmee Pathé bijdraagt aan een beter milieu in en om haar theaters, bioscoopbezoek toegankelijk maakt voor iedereen – ongeacht achtergrond, inkomen, leeftijd en gezondheid – én een goede, prettige en inclusieve werkplek biedt voor haar werknemers. Lees meer op pathe.nl/mvo.