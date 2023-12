Sinds 1 september is CSU de nieuwe schoonmaakpartner van Museon-Omniversum. CSU gaat in het museum en grootbeeldfilmtheater aan de slag om beide gebouwen met minimale milieubelasting fris en schoon te houden. Bij Museon-Omniversum draait alles om de aarde, de mens en een duurzame toekomst. Daar wil CSU ook haar steentje aan bijdragen.

Een schone wereld is een mooiere wereld

Elke dag verwelkomt Museon-Omniversum schoolklassen, zakelijk en gezinspubliek voor inspirerende museumlessen, expositiebezoek en grootbeeldfilms. Sinds september zorgt CSU ervoor dat al die bezoekers kunnen genieten van blinkend schone gebouwen. In totaal maken de schoonmaakmedewerkers maar liefst 24.000 m2 aan vloeroppervlak schoon en zorgen ze voor frisse toiletruimtes en glasheldere vitrines. Michel van de Koppel, Hoofd Facilitair en Producties, legt uit waarom de keuze op CSU viel: “Voor ons is duurzaamheid het allerbelangrijkst. De programma’s in het museum en ons koepeltheater gaan over onze prachtige planeet. Daarom zijn we blij met een partner als CSU die steeds innoveert met milieubewuste schoonmaakmethodes, die bovendien direct toepasbaar zijn. Duurzaamheid zien wij ook terug als het gaat om de personeelsinvulling. Er wordt door CSU veel aandacht besteed aan gezondheid, werkgeluk en kansengelijkheid. Onze bezoekers en wij zien dat terug op de vloer.”

Een 10 voor de frisse start

CSU werd na een aanbestedingstraject gekozen als schoonmaakpartner. De implementatie van de nieuwe werkmethodes werd, dankzij de inzet van een gedreven opstartteam en een uitblinkende objectleider, door Museon-Omniversum beoordeeld met een 10. Districtsmanager bij CSU Joest Kessen is trots op de nieuwe samenwerking. Kessen: “In Den Haag zie je onze schoonmaakmedewerkers al bij Pathé, Museum voor Volkenkunde, Instituut Beeld en Geluid en voetbalclub ADO Den Haag. We voelen ons helemaal thuis in omgevingen met veel bezoekers, in bijzondere gebouwen en daar waar hospitality van toegevoegde waarde is. In Museon-Omniversum kunnen we het allemaal bieden met een team dat bestaat uit bekende schoonmaakmedewerkers en nieuwe gezichten. Extra mooi is dat we in Museon-Omniversum het award-winnende ‘Bubbleflush’ gaan invoeren: toiletschoonmaak zonder chemie. Ook zijn we met deze mooie opdrachtgever in gesprek om samen lesprogramma’s te ontwikkelen, zodat we de jongste generaties kunnen inspireren wat ze zélf kunnen doen aan een schoon milieu. Want partnership is voor ons meer dan een schoonmaakopdracht uitvoeren.”

Foto: Tahboun Fadoua, er Rabhy Ghizlane, Azamov Monika, Armand Luitwieler (SMC Consultancy), Sjoerd Beemsterboer (Museon-Omniversum), Joest Kessen (CSU), Michel van de Koppel (Museon-Omniversum), Aztout Abdelhamid, OUeldtouhami Fikri, Laaziz Hajjam.