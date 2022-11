Bol.com laat klanten vanaf vandaag zien wat een duurzamere keuze is wanneer ze op zoek zijn naar een boek. Duurzamere boeken zijn te herkennen aan een ‘Duurzamer’-label en door hierop te klikken komen klanten op een pagina met verdere uitleg. Dit is nu mogelijk doordat Milieu Centraal in opdracht van bol.com onderzoek heeft gedaan naar de klimaatimpact van boeken. Hieruit blijkt dat een digitaal lees- en luisterboek meestal een betere keuze is voor het klimaat dan de nieuwe papieren variant. Er is wel een leesdrempel: op een e-reader moeten minimaal 25 boeken gelezen worden tot er klimaatwinst ontstaat door het lezen van digitale boeken op dit apparaat. Naast e-books zijn tweedehands papieren boeken ook een duurzamere keuze.

Jori Ebskamp, lead duurzaamheid bij bol.com: “We willen klanten helpen bij het maken van goed geïnformeerde keuzes en velen van hen geven aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Hiervoor is het essentieel dat we inzicht hebben in de klimaatimpact van de artikelen. Dit is een complex proces en daarom hebben we de experts van Milieu Centraal gevraagd dit uit te zoeken voor de categorie ‘boeken’. Klanten kunnen in het assortiment op bol.com nu 210.000 verschillende boektitels herkennen die het label ‘Duurzamer’ hebben. Omdat de klimaatimpact van een boek afhankelijk is van veel factoren zoals de bindwijze en het gewicht, zijn deze kenmerken in een beslisboom weergegeven. Die maakt goed inzichtelijk waarom het ene boek een duurzamere keuze is dan het andere.”

Klimaatimpact digitaal boek zit in apparaat

Milieu Centraal, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie voor duurzaamheid, vergeleek de klimaatimpact van de aanschaf van een Nederlandstalig papieren leesboek met de klimaatimpact van het downloaden van een digitaal lees-of luisterboek. Bij een papieren boek is gekeken naar papier, drukken en transport tot aan de voordeur. Bij een digitaal downloadbaar lees- of luisterboek is het downloaden en het gebruik ervan en de productie van de e-reader, tablet, telefoon of laptop meegenomen

“De klimaatimpact van een digitaal boek zit vooral in de productie van het apparaat waarop het wordt gelezen. Als mensen niet vaak een digitaal boek lezen, kan dat beter worden gedaan op een apparaat dat sowieso al in gebruik is, zoals een tablet, laptop of telefoon. Naast klimaatimpact speelt bij elektronica ook de delving van zeldzame metalen een rol,” vertelt Mariska Joustra, expert duurzaam consumeren bij Milieu Centraal. Zij wijst consumenten er daarom op dat het belangrijk is om zo lang mogelijk te doen met elektronica.

Uitzonderingen op de regel

Een tweedehands papieren boek is altijd een duurzamere keuze. Geef je papieren boeken na het lezen dus door, adviseert Milieu Centraal. Een andere uitzondering zijn dunne of kleine uitgaves: wanneer een Nederlandstalig papieren leesboek minder dan 125 gram weegt, is de digitale variant niet langer de betere keuze. In dat geval is de papieren variant een duurzamere keuze dan het digitale lees- of luisterboek.[1]

Beslisboom & labels

Op basis van de bevindingen uit het onderzoek heeft Milieu Centraal een beslisboom ontwikkeld die klanten van bol.com toont welke boekenkeuze het minst impact heeft op het milieu. Daarnaast hebben digitaal downloadbare lees- of luisterboeken een ‘duurzamer boek’-label gekregen. Op dit label kunnen klanten klikken voor verdere uitleg. Ook staat op de productpagina van het boek een korte uitleg waarom het een duurzamer boek is.

[1] Toelichting: De scope van de beslisboom is beperkt tot Nederlandstalige papieren en digitale lees- en luisterboeken. Van niet-Nederlandse titels worden de papieren boeken nog niet meegenomen in het onderzoek en de digitale lees-en luisterboeken wel. Onder digitale leesboeken worden downloadbare e-boeken en luisterboeken verstaan, die worden gebruikt op een e-reader, laptop, tablet of telefoon. Luisterboeken op CD worden gezien als aparte ‘bindwijze’.