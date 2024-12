De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag twee verschillende besluiten genomen om te zorgen dat Tata Steel zich aan de wet gaat houden. De OD NZKG heeft Tata Steel dwangsommen (LOD’s) opgelegd voor het overschrijden van de emissienormen bij de batterijschoorstenen van Kooksgasfabriek 1 (KGF1) en Kooksgasfabriek 2 (KGF2). Daarnaast is het onderzoek naar de KGF 2 afgerond. De OD NZKG heeft vastgesteld dat KGF 2 op dit moment niet aan de regels voldoet. Daarom heeft de OD NZKG Tata Steel vandaag een aanzegging tot herstel van de overtredingen gestuurd. Deze overtredingen moeten binnen 12 maanden worden beëindigd.

Lasten onder dwangsom batterijschoorstenen KGF 1 en KGF 2

Resultaten metingen

Uit metingen is gebleken dat de uitstoot van vluchtige organische stoffen, PAK’s en zware metalen bij de batterijschoorstenen van de KGF 1 en de KGF 2 de normen overschrijdt. Deze zware metalen en PAK’s zijn zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid. Het gaat om overschrijdingen tot twintig keer de normering bij de KGF 1 en tot vijf keer bij de KGF 2. Emissiegrenswaarden zijn ingesteld om de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht te beperken.

Opbouw LOD’s

Voor KGF 1 wordt Tata Steel opgedragen een einde te maken aan een aantal overtredingen op last van een dwangsom van in totaal €17,065 miljoen, verdeeld over meerdere verbeuringen. De LOD voor de KGF 2 gaat ook over diverse overtredingen die het bedrijf ongedaan moet maken. De dwangsomhoogte is ook hier verdeeld over meerdere verbeuringen en bedraagt in totaal €9,75 miljoen.

Verdere procedure

Tata Steel krijgt acht weken de tijd deze maatregelen te nemen de overtredingen te doen stoppen. De OD NZKG heeft de eerste metingen gepland staan. Beide categorieën hebben twee verbeuringsmogelijkheden, wat betekent dat de LOD na twee metingen vol kan zijn. Als de verbeuringsmogelijkheid voor één van de categorieën vol is, kan de OD NZKG een nieuwe LOD opleggen per categorie, totdat het maximum van de LOD is bereikt. Als dit het geval is, kan de OD NZKG een volgende maatregel opleggen.

Onderzoek Kooksgasfabriek 2 – aanzegging tot herstel

Aanzegging tot herstel van de overtredingen KGF 2

In oktober dit jaar heeft het staalbedrijf een voornemen tot aanzegging ontvangen van de OD NZKG Tata Steel heeft hier met een zienswijze op gereageerd. Deze is door de OD NZKG beoordeeld. De OD NZKG zet nu de volgende stap en heeft Tata Steel vandaag een aanzegging tot herstel van de overtredingen voor Kooksgasfabriek 2 gestuurd.

Gelegenheid tot herstel

De OD NZKG moet Tata Steel eerst in de gelegenheid stellen maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de KGF 2 aan de wettelijke eisen voldoet. Daarvoor krijgt Tata Steel een termijn van 12 maanden. Daarnaast moet Tata Steel de OD NZKG op de hoogte houden van de voortgang van het beëindigen van de overtredingen. Hiertoe is aan het staalbedrijf onder andere gevraagd binnen zes weken een plan van aanpak in te dienen. De OD NZKG zal tussentijds toezicht houden op de realisatie van de maatregelen die Tata Steel neemt om de overtredingen te doen beëindigen.

Stap richting intrekking vergunning

Als blijkt dat de overtredingen niet beëindigd zijn en duidelijk wordt dat de KGF2 niet in overeenstemming met de regels kan worden gebracht, zal de OD NZKG de stap richting intrekking van de vergunning overwegen. Intrekken van de vergunning zou betekenen dat de KGF 2 op een redelijke termijn moet worden gesloten.

Openbaarheid stukken

De OD NZKG begrijpt dat omwonenden kennis willen nemen van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de aanzegging en de geconstateerde overtredingen. Op dit moment kan de OD NZKG hier juridisch gezien nog niet publiekelijk inhoudelijk op ingaan en kunnen in deze fase nog geen documenten met betrekking tot dit onderzoek openbaar gemaakt worden. De Wet open overheid vereist dat een bedrijf de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze krijgt indien bedrijfsgevoelige informatie geopenbaard wordt. De OD NZKG heeft Tata Steel een verzoek om zienswijze met betrekking tot openbaarmaking van de documenten toegestuurd.

Foto: Kooksfabriek (OD NZKG)