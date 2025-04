Tata Steel Nederland gaat meer oude voedselblikken en stalen frisdrankblikjes inzetten bij het maken van staal. Dit is onderdeel van een grote recyclings-operatie met als doel: de inzet van 120 miljoen kilo oude voedingsblikken en frisdrankblikken in 2026. Het gaat om een verviervoudiging ten opzichte van 2024, toen nog 30 miljoen kilo oud blikstaal werd gerecycled.

“Staalrecycling is recycling pur sang. Daar waar andere materialen zoals plastic, glas en aluminium niet zonder veel sorteren en extra moeite oneindig kwalitatief recyclebaar zijn, is staal het wel. Sterker nog, slechtere kwaliteiten staal kunnen kwalitatief nog beter worden gemaakt. Dat noemen wij in vakterm “geupcycled” stelt Judith Krale, new business manager schroot bij Tata Steel Nederland en verantwoordelijk voor de inzet van schroot in staalproductie.

‘Blikjesdeal’ draagt bij aan 30% schrootinzet voor groen, circulair staal

Ze wordt wel de vrouw van 30% genoemd, want Krale werkt elke dag aan het halen van de doelstelling 30% schroot inzet bij het maken van schoner, groener en circulair staal in 2030. Dat is ambitieus want in 2022 was het aandeel schroot in de staalproductie van Tata Steel namelijk nog 17%. Krale: “Met nieuwe technologieën waarmee we groen staal gaan maken, kunnen we ook meer staal recyclen. En dus zoeken we altijd naar meer schroot, waaronder verpakkingsblik.” Om dit te bereiken heeft Tata Steel Nederland overeenkomsten gesloten met tien schrootpartijen in meerdere landen; Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het merendeel van het blikschroot in deze ‘blikjesdeal’ komt uit het Verenigd Koninkrijk, omdat dat land al langer bezig is met afvalscheiding en daardoor ook verder is met afvalscheiding dan Nederland en haar buurlanden.

Verhoogde staaldichtheid voor duurzamer eindproduct

Bij Tata Steel Nederland wordt het oude stalen, te recyclen blik ‘tin can shred’ genoemd omdat de stalen blikjes in een soort industriële gehaktmolen zijn verpletterd en platgewalst tot kleine stukjes, met een hogere staaldichtheid. Dit heeft als voordeel dat de verwerking ervan in de Oxystaalfabriek efficiënter verloopt en dat draagt weer bij aan een duurzamer eindproduct.

Stalen blikken zijn de recyclekampioen van Nederland

Naast de vele voordelen van stalen voedselverpakkingen zoals lange houdbaarheid (zelfs buiten de koelkast) en dus minder voedselverspilling zijn stalen blikken niet alleen goed recyclebaar maar ook relatief gemakkelijk en goedkoop te scheiden van ander afval door de magnetische eigenschappen. In Nederland zijn stalen verpakkingen, van bijvoorbeeld bonen, maïs en vis, dan ook de ‘recyclekampioen’. Bijna 95% van het verpakkingsstaal dat wij met ons allen in Nederland gebruiken, wordt bij Tata Steel Nederland gerecycled tot nieuw staal. Denk hierbij aan blikjes drank- en voedselblikken, spuitbussen en verfblikken. Blik is dan ook het meest gerecyclede verpakkingsmateriaal.