Kunnen windmolens nog duurzamer zijn dan ze nu al zijn? Het antwoord luidt simpelweg ‘ja’. Samen met diverse onderzoeksinstellingen en andere partners onderzoekt Tata Steel Nederland hoe de nieuwe generatie windmolens even sterk gebouwd kan worden, met minder staal én met een langere levensduur. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en wordt ook intensief samengewerkt met partijen in de windmolenmarkt. Doel is om in 2027 van start te gaan met een pilot voor de bouw van een windmolen.

Tata Steel draagt dagelijks bij aan de groene transitie waar we als land midden in zitten. Op meerdere manieren. Door staal te leveren, geproduceerd met meer schroot en minder CO-2 uitstoot. Middels energie efficiëntie in alle staalproductie-processen. Door sterker staal te leveren waardoor er ook minder staal nodig is hetgeen tot minder brandstofverbruik leidt. Door slim staal te leveren wat het aantal ‘total losses’ vermindert en inzittenden optimaal beschermt. Door specifiek staal te ontwikkelen voor batterijbehuizingen en batterijcellen voor een veilige, langere levensduur. En voor de verpakkingsindustrie maken we hoogwaardig blikstaal, waardoor ingeblikt voedsel veel langer houdbaar is, hetgeen tot minder voedselverspilling leidt.

Minder staal, even sterk

In dit rijtje noemen we nog geen windmolens. Waarom niet? Omdat windmolens gemaakt zijn van zeer dik staal. Tata Steel Nederland is gespecialiseerd in hoogkwalitatief dunner staal, staal op de rol. Platgewalst. Staal wat in onze auto’s, wasmachines en voedselblikken zit. Windmolens worden gemaakt van dik staal, van 4 tot 10 centimeter dikke platen, die tot ringen zijn gelast en vervolgens gestapeld worden. Daar komt nu mogelijk verandering in want een team van onderzoekers van Tata Steel Nederland verkent samen met onder andere de TU Delft mogelijkheden om met dunner staal en andere staalconstructies even sterke windmolens te bouwen, een nieuwe stap in windmolenbouw. R&D directeur Hans van der Weijde van Tata Steel Nederland licht toe: “Denk aan windmolenopbouw met (verstijfde) panelen of met spiraalachtige staalconstructies of met dubbelwandige vlakken. Bij dit onderzoek zijn verschillende partijen uit de industrie betrokken, want wat technisch wordt bedacht moet uiteraard ook werken in de praktijk.”

De nieuw te bouwen windmolens worden ontwikkeld door een industrieel consortium, geleid door Tata Steel Nederland en de TU Delft. Dr. Milan Veljkovic, hoogleraar Steel and Composite Structures duidt: “De dubbele wand van de windmolens vereist specifieke innovatieve techniek om de verbinding van de verschillende segmenten te kunnen realiseren. Met deze nieuwe constructie willen we zowel duurzaamheid als het concurrerend vermogen van de windturbines verbeteren.”

Innovatie voor meer langere levensduur

Naast vermindering van staal en dus vergroening van windmolens, beoogt dit onderzoek ook de verlenging van de levensduur. De huidige generatie windmolens gaat zo’n 15 tot 20 jaar mee. Met deze nieuwe ontwikkeldoelen wordt meer dan 30 jaar nagestreefd. Daarnaast moet deze nieuwe generatie, nog duurzamere, windmolens geschikt zijn voor zowel op land als op zee. Met de geplande groenstaalinvesteringen in IJmuiden, stelt Tata Steel zich mede ten doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het maken van groene energie met windmolens vervaardigd uit groen staal.