Dwangarbeid bij Indiase toeleveranciers van internationale kledingmerken

Ook internationale merken als Next en Mothercare verkopen kleding die is gemaakt door naaisters zonder bewegingsvrijheid, zo onthulde het Britse dagblad The Guardian. Hugo Boss maakte eerder al melding van ongeregeldheden bij toeleverancier Best Corporation in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. De naaisters mogen het fabrieksterrein niet af en hebben geen zeggenschap over hun werktijden.

India heeft een florerende textielindustrie met veel naaiateliers waarvan internationale kledingmerken graag gebruik maken. In de grote fabrieken werken vaak duizenden meisjes die hun inkomen verdienen om hun ouders en familie op het platteland te onderhouden. Hugo Boss constateerde in zijn duurzaamheidsverslag in 2016 al ongeregeldheden bij Best Corporation, een van zijn toeleveranciers. Er was sprake van beperking van bewegingsvrijheid voor de werkneemsters. Het internationale kledingconcern zou het gaan oplossen met lokale mensen.

Gevangen in werkplaatsen

The Guardian deed daarop een eigen onderzoek bij fabrieken in de zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu en ontdekte dat ook andere internationale kledingmerken gebruik maken van Best Corporation. Bovendien is deze toeleverancier niet de enige die zijn werknemers bij voorkeur binnen de fabrieksmuren houdt. Het blijkt een wijdverbreid probleem in deze regio.

Volgens fabriekseigenaren is het beperken van bewegingsvrijheid noodzakelijk om de veiligheid van de werkneemsters te garanderen in stedelijke gebieden. Maar de veelal jonge naaisters worden feitelijk gevangen gehouden in hun werkplaatsen en onderhouden slechts minimaal contact met de buitenwereld. Sommigen leven al 4 jaar met deze beperking.

Beschermen tegen misbruik

De Landelijke India Werkgroep (LIW) onderzocht afgelopen jaar 743 spinnerijen in deze Indiase regio en ontdekte dat meer dan de helft van deze fabrieken de werkneemsters binnenhoudt. De eigenaren verdedigen zich meestal met het argument dat ze de meisjes moeten beschermen tegen misbruik, maar hen jarenlang opsluiten is de oplossing, stelt LIW-directeur Gerard Oonk.

Geen eigen mobieltje

The Guardian ontdekte ook dat in fabrieken die tot de Sulochana katoenspinnerijen behoren werkneemsters niet van het terrein afmogen. Deze spinnerijen werken onder meer voor Primark. In de Sri Shanmugavel-fabrieken gebeurt hetzelfde. Zij bedienen eveneens Primark en Debenhams. In deze fabrieken is het de naaisters niet toegestaan een eigen mobiele telefoon te hebben, of hun telefoongesprekken worden gevolgd door hun managers.

Het hoger gerechtshof van Tamil Nadu heeft inmiddels de landelijke autoriteiten verzocht snel maatregelen te nemen om de werkneemsters meer vrijheid te geven.