Duurzame en zelfvoorzienende energieopslag met een zeezoutbatterij

Het Wezepse bedrijf Dr. Ten BV en de gemeente Oldebroek hebben samen een duurzame primeur. Vanaf gisteren (15 april) is de pilot gestart met het opslaan en gebruik van duurzame energie via een zeezoutbatterij. Daarbij wordt een nieuwe ICT/batterij laadtechnologie gedemonstreerd. Een mooie lokale én duurzame innovatie. Wetenschapper en ondernemer Marnix ten Kortenaar en wethouder Bob Bergkamp plugden samen de stekker in een elektrische Pick-up als start van de pilot.

Energie opwekken en ter plekke opslaan

Via de zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf wordt er stroom opgewekt. De zeezoutbatterij kan de opgewekte stroom opslaan. Door de opgewekte stroom ter plekke op te slaan, hoeft het niet het stroomnet op. Met de zonnepanelen en de zeezoutbatterij is de gemeentewerf meer zelfvoorzienend in het opladen van bijvoorbeeld een elektrische Pick-up. Op het moment dat er stroom nodig is, is het een kwestie van de stekker in het stopcontact en laden vanaf de zeezoutbatterij, mét duurzame energie. “Deze innovatie is een uitstekend hulpmiddel om in onze gemeente, met veel gespreid onroerend goed en een beperkte capaciteit op het elektriciteit netwerk, meer bij de eigen woning of bedrijf groene energie op te wekken, milieuvriendelijk op te slaan en zelf te gebruiken,” aldus wethouder Bob Bergkamp.

Een schone batterij die vele malen langer meegaat

De zeezoutbatterij (zoutaccu) is een duurzame batterij, gemaakt van zout, mineralen en grafiet uit o.a. Nederland en Israël. De batterij is recyclebaar en schoon. De zoutbatterij gaat vele malen langer mee dan andere batterijen. In testen kon de zeezoutbatterij 64.000 keer laden, dat is ongeveer 10 keer meer dan andere batterijen. Dr. Ten heeft de zeezoutbatterij ontwikkeld. “Oneindig schoon, veilig en duurzaam energie opladen op het zout der aarde”, aldus Marnix ten Kortenaar,

Een zeezoutbatterij voor ondernemers en particulieren

Op dit moment werkt Dr. Ten hard om de zeezoutbatterij op de markt te kunnen brengen, voor ondernemers én particulieren.

Prijswinnende batterij

De batterij kreeg de Veluwse innovatie prijs, 2 Accenture Awards, de Jan Terlouw prijs én een kabinetsvoordracht door minister Kamp. “Niet mis, ik ben natuurlijk bijzonder trots op onze samenwerking met Dr. Ten. Zo’n mooie duurzame innovatie van eigen bodem. Sterker nog, rechtstreeks van onze buren! Dr. Ten is gehuisvest naast onze gemeentewerf. Ik hoop dat veel ondernemers en inwoners geïnspireerd raken en in de toekomst gebruik kunnen maken van deze mooie, duurzame en zelfvoorzienende energieopslag.”, aldus Bob Bergkamp.