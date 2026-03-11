In 2025 gaf 23 procent van de bedrijven aan ICT-oplossingen te gebruiken om het materiaalgebruik te verduurzamen. Deze bedrijven gebruiken bijvoorbeeld software om materiaalverspilling tegen te gaan of voor het automatisch sorteren van afval. Hiermee staat Nederland op de vierde plaats binnen de EU. Ook zorgt 90 procent van de bedrijven voor verantwoorde afvoer van oude ICT-apparatuur, waarmee Nederland op de tweede plaats komt binnen de EU. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers over ICT-gebruik bij bedrijven van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) en Eurostat.

Bedrijven gebruiken ICT-oplossingen (zoals 3D‐printen) voor het efficiënter gebruiken van materiaal, zodat minder verspilling optreedt. Ook het verkleinen van voorraden, en het automatisch sorteren van afval (zodat het beter gerecycled kan worden) zijn voorbeelden van duurzame ICT-oplossingen.

In de EU gebruikt gemiddeld 25 procent van de bedrijven ICT-oplossingen om het energieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld met slimme verlichtingssystemen of een slimme thermostaat. In Nederland doet 21 procent van de bedrijven dit.

Nederland vierde land EU verduurzamen materiaalgebruik

In Malta (29 procent), Litouwen en België (beide 26 procent) gebruiken in verhouding meer bedrijven ICT-technologieën voor duurzaam materiaalgebruik dan in Nederland. Het gemiddelde voor de EU ligt op 17 procent. In Hongarije, Oostenrijk en Bulgarije is dat met 8 procent het laagst.

Een derde bedrijven energie, water en afvalbeheer gebruikt ICT-oplossingen

Bedrijven in de energie, water en afvalbeheer gebruiken met 34 procent het vaakst ICT-oplossingen om materiaalgebruik te verduurzamen. Ook bedrijven in de informatie en communicatie (29 procent) en in de handel (27 procent) gebruiken in verhouding vaak dit soort ICT-oplossingen. Bedrijven in de horeca passen dit het minst vaak toe (14 procent).

Nederlandse bedrijven in de industrie gebruiken minder vaak ICT-oplossingen voor duurzaam materiaalgebruik dan andere EU-landen in deze sector.Het zijn vooral de grote bedrijven (250 of meer werknemers) die ICT-oplossingen gebruiken om materiaalgebruik te verduurzamen (47 procent). Kleine bedrijven (10 tot 50 werknemers) doen dat minder vaak (20 procent).

9 op de 10 bedrijven voeren ICT-apparatuur verantwoord af

In 2025 gaf 90 procent van de bedrijven aan de niet meer gebruikte ICT-apparatuur af te voeren. Dit kan via inzamelingspunten speciaal voor elektronisch afval, zoals een milieustraat van de gemeente, of teruggeven aan de leverancier zodat deze het kan afvoeren. In 2022 was dat 73 procent. Nederland staat op de tweede plaats binnen de EU, net achter Finland (91 procent). Gemiddeld in de EU voert 77 procent van de bedrijven ICT-apparatuur verantwoord af. Nederlandse bedrijven in de horeca (92 procent) kozen het vaakst voor een verantwoorde manier van afvoeren.