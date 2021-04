Duurzame watervoorziening voor Google’s datacenter in Eemshaven

Google gaat industrieel water uit oppervlaktewater gebruiken voor de koeling van de servers in haar datacenter in Eemshaven. Dit kan nu dankzij de aanleg van een nieuwe industriële waterzuivering en nieuwe transportleidingen door het Waterbedrijf Groningen en North Water, ondersteund door Google met een investering van ruim 45 miljoen euro. De nieuwe waterleiding stelt Google en andere bedrijven in de regio in staat om nog duurzamer te opereren. Als volgende stap gaan we onderzoeken hoe we afvalwater kunnen behandelen en gebruiken om het datacenter te koelen.

Google streeft er voortdurend naar om de ecologische voetafdruk van de activiteiten te verkleinen en mensen overal te helpen duurzamer te leven. Dit maakt deel uit van het DNA van Google sinds we in 1998 werden opgericht. Een deel van onze cultuur is ook dat we onszelf afvragen nadat we een mijlpaal hebben bereikt: “wat kunnen we anders doen?”. En dat passen we toe op onze klimaatdoelen. Nadat we in 2007 CO2-neutraal waren geworden, hebben we onszelf als doel gesteld om 100% van ons elektriciteitsverbruik te matchen met hernieuwbare energie. Dat doel behalen we jaarlijks sinds 2017. We zijn het eerste grote bedrijf dat zich ertoe verbindt om 24/7 CO2- vrije energie te zullen gebruiken in al onze datacenters en kantoren in 2030. En natuurlijk zoeken we ook naar de meest duurzame oplossingen als het gaat om koeling van onze datacenters.

Water om onze servers te koelen

In ons datacenter in de Eemshaven gebruiken we water om de temperatuur van de apparatuur en servers te regelen. Door deze innovatie gebruiken we veel minder energie. De watercapaciteit om warmte af te voeren is tot 24 keer hoger dan bij lucht, wat betekent dat er significant minder energie wordt verbruikt. We zorgen ervoor dat ons watergebruik op verantwoorde wijze gebeurt, met behulp van twee vormen van waterkoeling: gesloten systemen en open systemen. In het gesloten systeem circuleert het water zo vaak mogelijk door leidingen met een continue stroom. Het open systeem maakt gebruik van koeltorens om de temperatuur van het gesloten systeem te verlagen. Door gebruik te maken van deze recirculerende koelsystemen kunnen we het waterverbruik met meer dan 50% verminderen ten opzichte van de alternatieve methode van eenmalige koeling.

Nieuwe watervoorziening

In de afgelopen vijf jaar hebben we samengewerkt met North Water en Waterbedrijf Groningen en investeerden we meer dan 45 miljoen euro om de bouw van de nieuwe industriële watervoorziening te ondersteunen. Bij de aanleg van de nieuwe waterleiding voor industriewater heeft Waterbedrijf Groningen over grotendeels hetzelfde tracé ook een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd. Deze realisatie is het resultaat van een samenwerking tussen meerdere partijen om niet alleen de voorziening van een duurzame industriewaterbron te optimaliseren, maar ook om de drinkwatercapaciteit in de regio te vergroten door een synergie van projecten die allemaal hetzelfde leidingtraject gebruiken.

Nu vragen we ons af: ‘wat kunnen we nog meer doen?’. Daarom gaan we als volgende stap, en omdat de nieuwe leiding bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie is aangelegd, onderzoeken hoe we afvalwater kunnen behandelen en gebruiken om het datacenter te koelen.

We zoeken altijd naar oplossingen die duurzamer zijn voor de aarde en haar hulpbronnen en zijn blij dat we samen met Waterbedrijf Groningen en North Water een stap verder hebben kunnen zetten naar een duurzamere toekomst.