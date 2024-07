Om de restwarmte van het datacenter duurzaam in te zetten voor ondernemers in de Waarderpolder hebben Penta Infra, Europese aanbieder van datacenter- en colocatiediensten en warmtebedrijf Polderwarmte een intentieverklaring getekend waarmee zij vastleggen verder te willen gaan samenwerken. Penta Infra datacenter AMS01, wordt binnen deze samenwerking één van de belangrijkste bronnen van restwarmte op business park Waarderpolder. Het bedrijf is eind 2023 door Penta Infra overgenomen en momenteel in voorbereiding tot modern en duurzaam datacenter in Haarlem (in Metropoolregio Amsterdam). Betrokken partijen beogen om 100% van de vrijkomende restwarmte ter beschikking te stellen aan het warmtenet.

Polderwarmte zorgt voor collectieve oplossingen voor fossielvrije ruimteverwarming en koeling. De belangrijkste service hierin is het ontwikkelen, bouwen, exploiteren en beheren van slimme groene warmtenetten. Kenmerkend voor een slim groen warmtenet is dat vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar wordt afgestemd en dat de levering van duurzame warmte en warm water gebeurt door bronnen met de laagste CO2 -uitstoot. De duurzame warmte komt bij meerdere bronnen vandaan. Dat kan de restwarmte van meerdere datacenters zijn, maar bijvoorbeeld ook de restwarmte die vrijkomt bij andere productieprocessen.

Gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem hebben in 2022 gezamenlijk een aanbestedingsproces voor de beste warmte-oplossing in gang gezet en Polderwarmte eind 2023 als partner geselecteerd om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen en daarna voor 30 jaar te beheren en exploiteren. Iedereen die een gebouw heeft in de Waarderpolder kan meedoen, maar aansluiten is niet verplicht. Over ongeveer een jaar wil Polderwarmte voldoende afnemers hebben voor deze duurzame verwarmingsoplossing en voldoende duurzame warmtebronnen die hun restwarmte beschikbaar stellen. Dan wordt het warmtenet aangelegd met als doel een jaar later, de duurzame warmte te leveren. Gemeente Haarlem en Industriekring Haarlem zijn nauw betrokken bij dit project, dat een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de Haarlemse ambitie om al in 2040 de Waarderpolder volledig aardgasvrij te verwarmen.

“Het ondertekenen van deze Letter of Intent betekent voor ons een belangrijke stap naar doorontwikkeling van ons duurzame datacenter in Haarlem (in Metropoolregio Amsterdam)“ zegt Bob Sprengers, Penta Infra CEO. “Datacenters zijn een onmisbaar onderdeel van onze digitale infrastructuur en wij voelen de plicht om te zorgen dat onze datacenters zo duurzaam als mogelijk in die infrastructuur passen. Dankzij restwarmtebenutting is ons datacenter in Kopenhagen tot tweemaal toe bekroond als meest duurzame datacenter en dat geeft ons bevestiging dat we op de juiste weg zitten. Om in de Waarderpolder ook onze restwarmte ter beschikking te stellen, is deze samenwerking een logische volgende stap op onze weg naar een duurzamere toekomst.”

“Samenwerken is belangrijk voor het welslagen van onze missie en het versnellen van de energietransitie”, zegt Valentijn Kleijnen, CEO van Polderwarmte. “Alle stakeholders spelen daarbij een belangrijke rol, maar de inzet van datacenters, zeker in deze regio, is cruciaal.” “Wij zijn blij met deze samenwerking. Het tijdig gereed komen van duurzame warmtebronnen voor de realisatie van een duurzaam warmtenet in de Waarderpolder, is hiermee een flinke stap dichterbij is gekomen”, aldus Mireille Bedeschi, regiodirecteur Polderwarmte.