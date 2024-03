Langs de kust, in het Noordelijkste puntje van Nederland werd vandaag de bouwkundige oplevering van de nieuwe vestiging van de Twentsche Kabelfabriek (TKF) in Eemshaven gevierd. Het feestelijk ingepakte gebouw is een gezamenlijk project van Friso Bouwgroep en Dura Vermeer, die de sleutels officieel hebben overgedragen aan TKF. Met een investering van circa 150 miljoen euro is deze fabriek een cruciale schakel in de Nederlandse energietransitie.

Een unicum in de industrie

De locatie van de nieuwe fabriek, direct aan zee in Eemshaven, biedt een ideale positie voor de productie van subsea-kabels, essentieel voor het verbinden van windturbines op zee. Met een indrukwekkende omvang van 25.000 vierkante meter en een productiecapaciteit die met een factor vijf is verhoogd, zal de fabriek kabels produceren tot maar liefst 30 kilometer lengte, een unicum in de industrie.

Alexander van der Lof, CEO TKH Group: Wij zijn trots op de realisatie van onze nieuwe fabriek voor inter-array kabels, waarmee wij in staat zijn om in de sterk groeiende behoefte voor verbindingen tussen de windmolens op zee te kunnen voorzien. De innovatieve technologie van onze producten leidt tot een duurzame oplossing voor de zo belangrijke energietransitie. Door een intensieve samenwerking met de bouwcombinatie Dura Vermeer en Friso Bouwgroep is een state of the art fabriek gebouwd.”

Belangrijke bijdrage aan energietransitie

De groeiende elektriciteitsbehoefte in de maatschappij vereist substantiële uitbreiding van de productiecapaciteit. Koert Terhürne, Directievoorzitter Divisie Bouw en Vastgoed bij Dura Vermeer benadrukt het belang hiervan: “Met gepaste trots kijken we terug op de realisatie van TKF in Eemshaven. Het is enorm waardevol dat dit omvangrijke utiliteitsbouwproject een bijdrage zal leveren aan de energietransitie en onze duurzame toekomst. De wijze waarop het voltallige team deze complexe opgave tot een succes heeft gebracht binnen de extreem korte bouwtijd is oprecht een noemenswaardige prestatie.”

Strategische keuze en innovatieve productie

De keuze voor Eemshaven als locatie was niet alleen strategisch maar ook noodzakelijk, gezien de lengte en het gewicht van de kabels die in de fabriek worden geproduceerd. De steeds grotere windmolens op zee vereisen langere kabels, waarbij de fabriek in Groningen een van de weinige ter wereld is die onderzeekabels van dergelijke lengte kan maken. Opvallend is het innovatieve aspect van het laadproces: de kabels kunnen rechtstreeks via rollenbanen uit de opslag op een kabelschip geladen worden, wat efficiëntie en snelheid bevordert.

Samenwerking Dura Vermeer en Friso

Dura Vermeer en Friso bundelden hun krachten om deze fabriek te kunnen realiseren, waarbij de focus lag op duurzaamheid en een bijdrage aan de energietransitie. Vanuit Dura Vermeer was zowel infra als bouw betrokken. Tijdens de bouwperiode is TKF gestart met de inbedrijfstelling van de procesinstallaties. In nauwe onderlinge samenwerking heeft dit geresulteerd in de opstart van het productieproces.