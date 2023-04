Google en Eneco hebben een corporate Power Purchase Agreement (cPPA) gesloten voor de levering van circa 0,5 TWh duurzame stroom met een vermogen van 153 MW per jaar voor de duur van 10 jaar. De stroom komt van Windpark Fryslân en Windpark Kroningswind.

Google streeft ernaar om in 2030 haar diensten te kunnen aanbieden met gebruik van alleen CO2-vrije energie, 24-uur per dag. Belangrijk onderdeel daarin is dat de datacentra en kantoren op duurzame energie functioneren. Het datacenter in Eemshaven maakte voor een deel al gebruik van duurzame energie, maar werkt dankzij deze cPPA voor 80% op duurzaam opgewekte energie in 2024. Van Windpark Fryslân ontvangt zij 288 GWh per jaar met een vermogen van 73,5 MW. Van Windpark Kroningswind – een realisatie van de beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder TINC – komt jaarlijks 227 GWh met een vermogen van 79,8 MW.

Martijn Bertisen, VP Google Nederland: “Duurzaamheid is sinds de oprichting een van de kernwaarden van Google. Sindsdien lopen we al meer dan tien jaar voorop in het behalen van een koolstofvrije toekomst. De digitale én groene transformatie gaan hand in hand. Digitale oplossingen, zoals thuiswerken of slimme thermostaten, spelen een belangrijke faciliterende rol voor ten minste 20-25% van de reducties die nodig zijn om een net-zero economie in Europa te bereiken. Onze ambitie om tegen 2030 volledig op koolstofvrije energie te draaien, waar en wanneer dan ook ter wereld, zal een intensieve samenwerking vereisen met belangrijke energiebedrijven zoals Eneco, die zich gezamenlijk inzetten voor duurzame energiedoelstellingen op de lange termijn.”

Kees-Jan Rameau, COO Integrated Energy van Eneco: “Google zet zich in om al haar diensten energieneutraal aan te bieden. Dat is een waardevol streven waar Eneco graag aan bijdraagt door duurzame energie te leveren, samen met de Windparken Fryslân en Kroningswind. Met grote impactvolle bedrijven als Google, die actief bijdragen aan verduurzaming van de energiesystemen, versnellen we de energietransitie.”