Duurzame viskweek met data analytics van SAS

Veramaris, een ASC-MSC gecertificeerde zeealgenproducent, zet voor zijn digitale transformatie de analytics suite van SAS Viya in. Dit zal de productie- en testlocatie, gevestigd in Nebraska (USA), transformeren tot een datagedreven fabriek die bouwt aan de toekomst van duurzame diervoeding. Door het continu verbeteren van zowel de productkwaliteit als de processen draagt SAS bij aan de missie van Veramaris om de beschikbaarheid van gecertificeerde duurzame EPA & DHA Omega-3 vetzuren wereldwijd uit te breiden.

Veramaris is een joint venture tussen DSM en Evonik, wereldwijde spelers op het gebied van wetenschap en chemie. De moederbedrijven hebben hun krachten gebundeld vanwege hun gedeelde visie op duurzame voedselproductie. De productie van EPA & DHA Omega-3 vetzuren op basis van microalgen vormt een alternatief voor visolie in de visteelt en diervoeringsindustrie.

Een circulaire visie voor de visindustrie

EPA & DHA Omega-3 zijn essentiële vetzuren voor zowel de gezondheid van mens als dier. Traditioneel gezien is de enige bron van Omega-3 visolie afkomstig van wilde vis die vervolgens wordt gevangen en gedood om tot visvoeding te worden verwerkt. Omega-3 is essentieel voor de gezondheid van vrijwel alle zeedieren en daarmee een onmisbaar ingrediënt voor een gezond marien ecosysteem. Nu de wereldwijde visindustrie snel groeit, is er vanuit de sector een duidelijke behoefte aan een duurzame en traceerbare oplossing die de visvangst in de loop der tijd vermindert. Veramaris heeft deze uitdagende taak op zich genomen.

Herve Hartmann, Managing Director van Veramaris: “Een vis kan alleen gezond opgroeien als hij voldoende Omega-3 binnenkrijgt. De belangrijkste bron hiervoor is de vis zelf. Je kunt Omega-3 vergelijken met een microchip in je smartphone; veel dieren kunnen niet zonder. Met Veramaris hebben we dit stukje biotechnologie zelf ontwikkeld, maar alleen zonder andere vissen te doden. We hebben een stap overgeslagen in de voedselketen door dezelfde voedingsstof te winnen uit natuurlijke micro-algen die we verwerken tot Omega-3 rijke olie.”

Veramaris heeft een technologie ontwikkeld die op grote schaal de vetzuren DHA en EPA kan produceren uit natuurlijke zeealgen. Met deze baanbrekende methode voor dierlijke voedingsstoffen kan Veramaris voorzien in 15% van de wereldwijde vraag naar Omega-3 vetzuren voor de zalmkweek en binnenkort ook voor andere vis-, schaal- en schelpdierproducten. De nieuw gebouwde productiefaciliteit in Nebraska is momenteel de grootste algenoliefabriek ter wereld en produceert 365 dagen per jaar een algenolie die rijk is aan zowel EPA & DHA Omega 3 vetzuren

Hartmann: “Na de start van de productiefase vroegen we ons al snel af hoe we onze digitale roadmap konden voorzetten en tegelijkertijd het productieproces zo goed mogelijk konden sturen. Dat is waar SAS om de hoek komt kijken en ons helpt deze ambities te realiseren.”

Data als onderdeel van de waardeketen

Om de industriële schaal te bereiken en het huidige productieproces vooruit te stuwen, is digitalisering onontbeerlijk en inmiddels volledig geïntegreerd in de processen van de fabriek, bestaande uit machines en laboratoriumapparatuur. Veramaris wilde de combinatie van software en hardware naar een hoger niveau tillen en 24/7 inzichtelijke datastromen genereren om het proces te verbeteren. Een belangrijke prioriteit is het stroomlijnen van duizenden datapunten die inzicht geven in het test- en productieproces. Dit verbeterde vermogen om data te analyseren is een voordeel voor zowel controleurs als operators. Deze geavanceerde analyses zorgen voor een voortdurende verbetering van de operaties en leiden tot een hoge productkwaliteit, waardoor Veramaris nog beter kan voldoen aan de behoeften van klanten in uiteenlopende nieuwe marktsegmenten.

Wim Mues, Regional Director Manufacturing bij SAS: “Het proces achter het kweken en voeren van vis is veel gecompliceerder dan mensen denken en veel geavanceerder dan bijvoorbeeld bij gevogelte. Veramaris is een goed praktijkvoorbeeld van de connected industry 4.0. Data is nu de bloedlijn van de fabriek. Ze hebben niet meer te maken met een onbegrijpelijke data lake, maar een constante stroom van informatie die direct waarde genereert voor onze engineers.”

“We hebben voor SAS gekozen omdat zij marktleider zijn op het gebied van data analytics en ruime ervaring hebben in de manufacturing industrie. Daarnaast sloot de expertise van SAS ook aan bij de ambitie van Veramaris om data-oplossingen te kunnen schalen”, zegt Hartmann.

De controlekamer van de productiefaciliteit zal er na de implementatie van SAS Viya compleet anders uitzien. Data-analisten van SAS werken samen met de biotechnologen van Veramaris om het product en proces continu te verbeteren. Met behulp van SAS Viya wordt elk datapunt vastgelegd en, indien nodig, gevisualiseerd om er de juiste inzichten uit te halen. Zo kunnen alle details inzichtelijk worden gemaakt. In de toekomst zal het nieuwe platform ook voorspellende inzichten in de verschillende processen en faciliteiten van de Nebraska fabriek bieden.