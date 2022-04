BEACH-STREET Cosmetics is op Bali bedacht en gecreëerd door de Nederlands–Australische Amanda ten Wolde. Als echte outdoor lover en surfer was het onmogelijk om de gevolgen van klassieke zonnebrandproducten en plastic op het marine leven te ontkennen. Als bepaalde formules op Hawaii verboden zijn vanwege de schade aan het koraal en ander leven in de oceanen, waarom bestaan deze überhaupt nog? Tegelijkertijd wilde ze ook de lokale Balinese bevolking helpen. En zo ontstond het idee voor natuurlijke, reef & ocean safe high performing suncare gemaakt met (zoveel mogelijk) lokaal geoogste ingrediënten. Natuurlijk plastic-vrij. En formules die tijdens het zwemmen en surfen niet in de ogen prikken of de handen vet maken.

De BEACH-STREET formules

Boordevol natuurlijke ingrediënten. High performance. Ocean friendly. Minstens twee uur hoogwaardige bescherming, zonder het leven in de zee te beschadigen. En natuurlijk zonder siliconen, parabenenen minerale oliën. Niet vet en geen bittere smaak. Vegan, duurzaam en non-toxisch. Verpakt in bio plastic (gemaakt van suikerriet).

SPF 30 Mineral Sun Protection – 150 ml € 40 /Travel size 50 ml € 24

Veilig voor de huid en veilig voor het koraalrif en andere levende organismes in de oceaan. De crème trekt snel in, smeert mooi uit en laat geen droge of witte film achter.

Short & sweet, dat is de formule voor deze crème. Met als belangrijkste ingrediënten pure shea butter, jojoba olie, kokosolie* en non-nano zinkoxide.

After Sun – 150 ml € 27 /Travel size 50 ml € 17

100% natuurlijk en vegan. Kalmerend en verkoelend, ook geschikt voor de gevoelige, drogehuid.

Met rijke, verzorgende ingrediënten om de huid na een lange dag in de zon te helpen bij het herstel: aloëvera, jojoba olie, plumeria*(frangipani) olie en groene thee*.

BEACH-STREET gives back

Niet alleen de lokale economie en bevolking worden zoveel mogelijk bij BEACH-STREET betrokken, ook het wildlife deelt mee in het succes. Van ieder verkocht product doneert het jonge merk een deel aan het Serangan Turtle Conservation and Education Center op Bali.

Verkrijgbaarheid

BEACH-STREET is verkrijgbaar via beach-street.com en bij geselecteerde verkooppunten. Op Bali in de BEACH-STREET shop in Uluwatu en The Raja Lima resort in Nusa Penida.

*lokaal geoogst op Bali.