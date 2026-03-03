Marine restoration startup Oyster Heaven en producent wienerberger hebben hun samenwerking geformaliseerd via een Memorandum of Understanding (MoU). Doel is een grootschalige productie van substraten voor oesterrifherstel. Een belangrijke stap voor het versnellen van grootschalig herstel van oesterrif-ecosystemen.

Oesterriffen behoren tot de meest waardevolle mariene habitats. Tegelijk zijn ze sterk in verval. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatbestendigheid op de lange termijn, zoals:

Waterfiltering: één oester kan tot 200 liter water per dag filteren.

Minder nutriënten: het helpt bij het verminderen van stikstof en fosfaat.

Meer biodiversiteit: rifstructuren bieden leefgebied aan honderden mariene soorten.

Kustbescherming: riffen helpen kustlijnen te stabiliseren.

Wereldwijd is naar schatting nog circa 15% van de oesterriffen over. In de Noordzee zijn oesterriffen functioneel uitgestorven.

Gepatenteerde ‘Mother Reef’

Oyster Heaven en wienerberger ontwikkelden samen een gepatenteerd kleiblok: de Mother Reef. Het ontwerp ondersteunt de vestiging van oesterlarven. Ook maakt het een eenvoudige, gestandaardiseerde plaatsing mogelijk. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek bevestigde de effectiviteit.

De Mother Reef is gemaakt van klei. Dat is een 100% natuurlijke grondstof, vergelijkbaar met materialen in delta’s en rivierbeddingen. De blokken eroderen op termijn op natuurlijke wijze. Uiteindelijk ontstaat een bloeiend, zelfvoorzienend oesterrif dat zelfstandig kan voortbestaan.

Opschaling met bestaande productie en logistiek

wienerberger kan de Mother Reefs produceren via bestaande productielijnen en logistieke netwerken. Zo wordt keramische expertise vanuit de bouwwereld toegepast in ecologische infrastructuur. Dat is een belangrijke stap richting grootschalig en blijvend herstel van oesterrif-ecosystemen.

De MoU bekrachtigt een intensievere samenwerking in R&D. Doel is het ontwerp en de prestaties verder te verbeteren. Ook ondersteunt de MoU het opschalen van de productie voor toekomstige projecten in heel Europa. Het langetermijndoel is een breed beschikbaar, wetenschappelijk gevalideerd instrument voor marien herstel.

George Birch, oprichter van Oyster Heaven: “Met wienerberger kunnen we herstel van oesterriffen opschalen zoals eerder niet mogelijk was. De Mother Reef werkt. Nu hebben we de industriële capaciteit om haar toe te passen waar ecosystemen dit het hardst nodig hebben.”

Jasper Vos, Managing Director wienerberger: “Onze keramische expertise kan zo ook buiten de gebouwde omgeving maatschappelijke waarde creëren. We zetten onze productiecapaciteit bewust in voor het herstel van klimaat en biodiversiteit. Met de Mother Reef benutten we de duurzame potentie van klei op een nieuwe manier. Goed om zo tastbaar bij te dragen aan een veerkrachtiger ecosysteem.”

Foto: Links George Birch van Oyster Heaven en rechts Jasper Vos van wienerberger.