Rijkswaterstaat start langs de A58 bij Oirschot met het testen van zogeheten volledig biobased verkeersborden. Op het innovatieterrein van InnovA58 wordt de komende 12 maanden samen met het bedrijf Plantics onderzocht of deze duurzame borden een volwaardig alternatief kunnen zijn voor de huidige aluminium verkeersborden.

Jaarlijks worden in Europa enorme aantallen verkeersborden geproduceerd, vrijwel altijd van aluminium en fossiele kunststoffen. Dat kan slimmer en duurzamer. Rijkswaterstaat gaat daarom met Plantics een Living Lab-partnerschap aan binnen het project InnovA58.

In weer en wind

Tijdens een periode van 12 maanden worden de borden in weer en wind getest langs de A58 bij Oirschot. Deze proef helpt Rijkswaterstaat en andere overheden zich voor te bereiden op de toepassing van herbruikbare biobased verkeersborden op grotere schaal in de toekomst.

Hennep uit Groningen

De 24 borden die getest worden zijn gebruiksvriendelijk, duurzaam en technisch gelijkwaardig aan de huidige borden die vandaag de dag gebruikt worden. Ze zijn gemaakt met grondstoffen uit Nederland, waaronder hennep uit Groningen. De hennep wordt samengevoegd met een biologische hars, geproduceerd uit reststromen van de suikerindustrie en de productie van plantaardige olie.

Deze nieuwe borden zijn volledig circulair. Zo kunnen de materialen uit oude borden weer gescheiden worden via duurzame recycling. Dat materiaal kan dan weer gebruikt worden voor nieuwe verkeersborden of andere toepassingen. Mocht een bord door bijvoorbeeld een aanrijding in de omgeving terechtkomen, dan breekt het biologische materiaal vanzelf af in de bodem.

De test start woensdag 15 april 2026. Dan worden de ‘groene’ verkeersborden geplaatst langs de snelweg A58 ter hoogte van Oirschot.