Schoonmaken staat bij weinig mensen hoog op de bucketlist: het duurt lang, is intensief en als je traditionele producten gebruikt, is het ook niet altijd zo gezond of duurzaam. Maar geen zorgen, dankzij YOKUU is dat alles in 2023 verleden tijd! De Belgische schoonmaakpionier zet met zijn producten namelijk goede bacteriën aan het werk. De gezonde probiotica breken tot zeven dagen na elke poetsbeurt actief vet, vuil en vieze geurtjes af. Kortom: een gezondere leefomgeving, minder poetsen en meer tijd voor leuke dingen! De producten zijn nu ook in Nederland verkrijgbaar.

Natuurlijk schoonmaken met YOKUU

Traditionele schoonmaakmiddelen doden tot 99% van de bacteriën. Klinkt heel gezond, toch? Helaas is niets minder waar. Overmatig gebruik van deze middelen verstoort namelijk de natuurlijke balans met microben wat uiteindelijk kan leiden tot n zoals ademhalingsproblemen of uitgedroogde handen. De Belgische start-up YOKUU brengt hier met hun natuurlijke producten met miljarden gezonde bacteriën verandering in.

Vlaamse oprichter en bio-ingenieur Joris Jansen: “Waarom steriele oppervlakken creëren, wanneer goede bacteriën juist kunnen helpen bij de dagelijkse schoonmaak? In de bossen zijn miljarden soorten bacteriën aanwezig die organisch afval op een natuurlijke manier uit de weg ruimen. Met Yokuu zetten we vijf verschillende bacteriestammen in die optreden als microscopische schoonmakers. Hierdoor worden niet alle microben in huis gedood, maar wordt er juist een gezonde microflora in huis ondersteund”.

Zet vijftien miljard bosbacteriën aan het werk!

De YOKUU schoonmaakproducten bestaan uit bruistabletten (in parelvorm) of poeders die in navulbare sprayflacons worden opgelost in water. Het assortiment bestaat uit hervulbare alles-, badkamer- en glasreiniger sprays, vloerreiniger, vaatwastabletten en probiotische wasstrips. Alle producten zijn vegan, kind- en diervriendelijk en bevatten geen microplastics. Daarnaast zijn alle verpakkingen 100% natuurlijk en bestaan de herbruikbare flessen uit hoogwaardig plastic voor een lange gebruiksduur.

Hoe werkt het?

De parel wordt met kraanwater opgelost in een herbruikbare fles. Spray vervolgens op het oppervlak en veeg het vuil weg. Daar stopt het echter niet. Bij elke schoonmaakbeurt blijven 15 miljard goede bacteriën uit het bos achter die langdurig je oppervlakken nareinigen zonder dat je zelf iets extra hoeft te doen! Handig toch? Met één parel kun je tot wel 4 weken probiotisch poetsen.

Nieuw in het assortiment: probiotische wasstrips

De nieuwste aanwinst in het YOKUU assortiment: probiotische wasstrips. Klaar voor de meest eenvoudige was ooit? Gooi een strip in de was – ongeacht het type kleding, de kleur of de wastemperatuur. De strips zitten boordevol goede bacteriën om je kleding een ultradiepe reiniging te geven. Daarnaast werken ze ook perfect om nare geurtjes in je kleren en wasmachine tegen te gaan.

De probiotische wasstrips zijn per 32 strips voor 32 wasbeurten verkrijgbaar voor €12,95.

Levende vaatwastabletten

Daarnaast heeft YOKUU ook ‘levende vaatwastabletten’ met probiotica rechtstreeks afkomstig uit het bos. In de natuur zuiveren deze bacteriën water; in je vaatwasmachine zijn ze super effectief in het elimineren van vuil en geuren. Nadat de bacteriën in het afvalwater terechtkomen, blijven ze het water filteren en helpen zo aan de biodiversiteit. Geen oplosbare microplastics of wegwerpplastics meer, maar wel miljarden zuiverende bacteriën!

De all-in-1 priobiotische vaatwastabletten zijn verkrijgbaar per 45 tabletten voor €17,95.

YOKUU starterkit

Een all-in-one starterkit met alles-, badkamer-, glas- en vloerreiniger, vaatwastabletten en wasstrips is verkrijgbaar voor €67,95. De navulverpakking van drie parels is verkrijgbaar voor €11,95.

Verkrijgbaarheid

De YOKUU-schoonmaakproducten zijn verkrijgbaar in verschillende winkelpunten, ​ waaronder Ekoplaza, en via de webshop www.yokuu.nl.