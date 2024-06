Geïnspireerd door hun eigen ervaringen als vaders lanceren Jochum Damstra en Amar Thomas, twee creatieve ondernemers en vrienden, deze maand een innovatief healthcaremerk genaamd Dappr. Hun doel? Nederland veroveren met duurzame en kleurrijke producten. Beginnend met uitgesproken pleisters, die niet alleen eco-friendly zijn, maar ook kinderen en volwassenen aanmoedigen om actief en optimistisch te blijven, ondanks kleine tegenslagen.

In een tijd waarin duurzaamheid essentieel is, biedt Dappr een frisse blik op eerste hulp. De pleisters van Dappr zijn volledig vrij van plastic, gemaakt van bamboe en geschikt voor mensen die normaal gesproken geen pleister kunnen dragen door een gevoelige huid. Verkocht in herbruikbare blikjes waarvoor navullingen beschikbaar zijn, moedigt het merk hergebruik aan en biedt het een alternatief voor wegwerpverpakkingen. “Je kunt het blikje later gebruiken als sieradendoosje of voor haarelastiekjes,” stelt Amar Thomas. “Elke kleine stap om verspilling te verminderen is belangrijk.” Naast hun focus op duurzaamheid, willen Damstra en Thomas het fysiek actief zijn stimuleren. “In de huidige digitale wereld merken we dat zowel kinderen als volwassenen meer tijd doorbrengen achter schermen, wat vaak leidt tot een minder actieve levensstijl. Met Dappr willen we deze trend doorbreken en de mindset van vallen, opstaan en weer doorgaan stimuleren,” legt Jochum Damstra uit.

Verkrijgbaar in kleurrijke en opvallende thema’s

Dappr is niet alleen uniek in zijn duurzaamheid, maar ook in het design: ontworpen door Brandnew. De pleisters zijn verkrijgbaar in kleurrijke en opvallende thema’s zoals Dino, Savanne, Stripes, Tie Dye en Unicorn. “Eerste hulp wordt een positieve ervaring met onze pleisters. Ze bieden fysieke en emotionele steun en maken het leuk voor iedereen,” voegt Thomas toe.

Vanaf 1 juni zijn de pleisters verkrijgbaar via de webshop van Dappr en bol.com. Dit is slechts het begin van Dappr om een reeks producten te ontwikkelen die de zorg leuker en vriendelijker maken.