BRAUZZ., online aanbieder van duurzame schoonmaak- en wasproducten maakt deze week zijn entree in de Nederlandse retail. Het bedrijf gaat een samenwerking aan met Blokker en is vanaf deze week beschikbaar in 135 Blokker filialen door heel Nederland. BRAUZZ. biedt innovatieve, duurzame en hervulbare schoonmaakmiddelen zonder gebruik van plastic verpakkingen.

Blokker maakt een heel schap beschikbaar zo dat het totale assortiment van BRAUZZ. beschikbaar is. Het assortiment bestaat onder andere uit oppervlaktereinigers, toiletreinigers, vaatwastabletten en wasstrips. Het van origine Vlaamse merk startte in 2021 en overtuigde al meer dan 70.000 huishoudens om naar hun duurzame alternatieven over te schakelen. Het bedrijf wil ook in Nederland haar groei de komende jaren verder uitbreiden. Deze eerste retail samenwerking past naadloos binnen deze strategie.

Duurzaam consumeren

BRAUZZ. heeft een duidelijke missie; om duurzaam consumeren mogelijk te maken, ontwikkelt het bedrijf innovatieve producten die niet inboeten op prijs, kwaliteit en gebruiksgemak. De groeistrategie van BRAUZZ. is daarbij ambitieus. In 2025 wil het bedrijf meer dan 1 miljoen plastic verpakkingen bespaard hebben. Ruben Renaer, mede-eigenaar van BRAUZZ.: “Na het winnen van het Beste duurzame product van het jaar 2022/2023 door de Nederlandse Consumentenverkiezing, groeide ook de interesse vanuit de Nederlandse retail. Zo zijn we in contact gekomen met Blokker. We zijn ontzettend enthousiast over de samenwerking die we nu starten met deze mooie winkelketen die onze naamsbekendheid en producten alleen maar zal versterken!”

Jeanine Holscher, CEO Blokker: “Ook wij zijn ontzettend blij met de samenwerking. We zijn er trots op dat wij als eerste retailer in Nederland de duurzamere schoonmaaklijn van BRAUZZ. verkopen. Hiermee bieden we onze klant een milieubewuster alternatief en dragen we een steentje bij aan het verduurzamen van het huishouden, een belangrijke missie voor ons.”

Een duurzame planeet: letterlijk en figuurlijk

Ruben Renaer motiveert: “Met onze duurzame huishoudproducten maken we de wereld letterlijk en figuurlijk een stuk schoner. Traditionele schoonmaakproducten worden verpakt in plastic wegwerpverpakkingen en bestaan voor 90 procent uit water. Al dat onnodig vervoer van water weegt en kost veel. De plastic verpakkingen belanden na gebruik meteen in de vuilnisbak. Deze gewoontes vergroten wereldwijd de afval- en klimaatproblematiek. Onze recyclebare verpakkingen zijn 40 keer lichter om te vervoeren dan een gevulde plastic fles, die voor 90 procent uit water bestaat. We kunnen zo alles veel efficiënter verpakken en vervoeren. En op het einde van de levenscyclus blijft er geen plastic fles meer over, maar alleen een klein zakje of kartonnen doosje. Het is ontzettend motiverend om te zien dat er zoveel mensen achter ons duurzame verhaal staan. Door te kiezen voor een duurzaam product maak je wel degelijk een verschil.”

Sinds de oprichting bespaarden de klanten van BRAUZZ. samen al 470.442 plastic wegwerpflessen en 331.399 liter nutteloos watertransport uit en zorgden ze voor een vermindering van 382.905 kg CO2 uitstoot.

