Blokker heeft met haar recycleprogramma in 2023 meer dan 600.000 kilo aan gebruikte aluminium koffiecups ingezameld. Dit staat gelijk aan zo’n 85 miljoen cups. Op basis van deze opbrengst doet Blokker een donatie aan The Hunger Project. Vorige week overhandigde Blokker CEO Pauline Boerman een cheque ter hoogte van €25.000,- aan de directeur van The Hunger Project, Annelies Kanis.

Blokker startte in maart 2021 met de verkoop van aluminium koffiecups met 100% Rainforest-gecertificeerde koffie. Dit houdt in dat de koffiebonen op een duurzame manier zijn geproduceerd. Gelijktijdig begon Blokker met een uniek recyclingprogramma, waarbij consumenten aluminium koffiecups van alle merken bij Blokker winkels in kunnen leveren. En met succes: in 2021 zamelde Blokker al 30.000 kilo cups in, wat gelijk staat aan ruim 4 miljoen koffiecupjes. In 2022 vertienvoudigde dit aantal naar 300.000 kilo, zo’n 40 miljoen cups. En vorig jaar verdubbelde het aantal ingezamelde aluminium koffiecups naar ruim 85 miljoen.

Gedoneerd bedrag gaat naar vrouwelijk leiderschapsprogramma in India

The Hunger Project investeert het gedoneerde bedrag in India. Daar traint en begeleidt de organisatie gekozen vrouwelijke dorpsraadsleden, zodat zij zich kunnen ontpoppen tot sterke leiders. Ze krijgen inzicht in hun eigen capaciteiten en leren alles over hun rol en verantwoordelijkheden als raadslid. Met deze kennis en ervaring maken zij zich sterk voor hun dorp: ze komen op voor de armsten en werken succesvol aan o.a. toegang tot schoon drinkwater, eerlijke voedselhulp, goed functionerende consultatiebureaus en werkgelegenheid. Zo verbeteren zij de situatie in hun dorpen.

Pauline Boerman, CEO Blokker: “Circulariteit is voor Blokker een van onze top prioriteiten en daarom ben ik ontzettend trots dat wij al voor het derde jaar op rij zo’n mooi bedrag kunnen overhandigen aan The Hunger Project. Uit het enorme aantal ingeleverde koffiecups blijkt dat ook consumenten recyclen belangrijk vinden. Ik wil dan ook iedereen die zijn gebruikte koffiecupjes bij ons heeft ingeleverd heel hartelijk bedanken, want dit maakt het voor ons mogelijk een waardevolle bijdrage te leveren aan dit mooie project in India”.

Annelies Kanis, directeur The Hunger Project: “Wij zijn heel blij dat ook in het afgelopen jaar zoveel mensen hun koffiecups bij Blokker inleverden. En dat wij de opbrengst daarvan kunnen inzetten voor vrouwelijk leiders in India, zoals Kanya. Ik ontmoette haar vorig jaar, en zij maakte diepe indruk op mij. Als voorzitter van haar dorpsraad boekte Kanya enorme vooruitgang in haar dorp. Ze regelde werkvergunningen waardoor er voor 1.200 gezinnen brood op de plank kwam, vroeg subsidie aan voor 100 woningen en een brug, liet twee extra klaslokalen bouwen bij een school en ze stopte een flink aantal kindhuwelijken. Dankzij deze bijdrage van Blokker kunnen nog meer vrouwen als Kanya zo’n belangrijk verschil gaan maken voor hun dorp. Ik wil alle deelnemers aan het recycleprogramma daarom ontzettend bedanken.”

Blokker inleverpunt voor diverse gebruikte producten

Bij Blokker willen we onze klanten helpen duurzamere keuzes te maken. Naast aluminium koffiecups kunnen klanten ook hun oude pannen bij Blokker inleveren. Hiermee krijgen zij 5% korting op aankoop van een nieuwe pan. De ingeleverde pannen worden gerecycled tot nieuwe producten.

Daarnaast zijn de Blokker winkels al geruime tijd inzamelpunt voor gloeilampen, batterijen en gebruikte elektrische apparaten.

Foto: Annelies Kanis (links) neemt de cheque van Pauline Boerman in ontvangst