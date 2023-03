Sophie Stone heeft duurzame mode webshop Take It Slow overgenomen. De overname is een stap dichterbij de ambitie om de nummer #1 duurzame mode en lifestyle winkel in Nederland te worden.

Vrijwel alle merken van Take It Slow zijn overgenomen door Sophie Stone, net als alle website content, email database en restant voorraad. Met deze overname kan Sophie Stone haar klanten online en offline een completer merkenaanbod bieden en verbetert ze haar online positionering.

Sophie Stone is in 2015 gestart als webshop. Offline is zij sinds september 2022 aanwezig met een winkel aan de Steenweg in Utrecht, een A-locatie.

Collectie als groeimotor van de omzet

Met de overname van Take It Slow, telt het aanbod van Sophie Stone nu maar liefst 50 duurzame merken. Met name het aanbod schoenen, jassen en yoga-kleding, is dankzij de merken van Take It Slow completer geworden. Zo mag Sophie Stone nu ook het populaire sneakermerk Veja voeren.

Het zorgvuldig cureren en uitbreiden van de collectie, zodat deze een brede groep klanten aanspreekt, is voor oprichter Anna Sophie Slingerland, en mede-eigenaar Esther Steen, essentieel om te groeien en duurzame mode mainstream te maken. Deze focus is tot op heden succesvol.

Tijdens corona, in 2020, verdubbelde de omzet van de webshop. En deze stijgende lijn heeft zich ook na corona voortgezet. Voor 2022 mag Sophie Stone een ruime verdriedubbeling van de omzet noteren ten opzichte van 2020. In het vierde kwartaal van 2022 kwam daar natuurlijk ook de omzet van de winkel bij, welke veel sneller groeit dan verwacht.

Momenteel is Sophie Stone één van de weinige duurzame retailers in Nederland die zowel online als offline een brede en toegankelijke collectie biedt voor mannen en vrouwen.

Omnichannel focus

Sophie Stone heeft naast de merken ook alle online content van Take It Slow overgenomen. Dit zijn een groot aantal blogs over duurzame materialen, keurmerken en hoe je kleding het beste kunt verzorgen. Dit versterkt zowel de online positionering als de omnichannel focus van Sophie Stone.

In een retail landschap waar de grens tussen on- en offline steeds meer vervaagt, oriënteren klanten zich vaak eerst online op een specifiek kledingstuk. Tevens neemt een groeiende groep consumenten duurzaamheid mee in hun aankoopbeslissing. Blogs over duurzame materialen en keurmerken zijn in deze oriëntatiefase dan ook zeer relevant. Mensen komen daarna offline in de winkel passen en kopen.

Andersom komt ook voor: mensen bezoeken eerst de winkel en laten zich informeren. Thuis kijken ze wat het beste matcht met hun garderobe en bestellen dan online. Op zo’n moment zijn blogs met informatie over hoe je kleding het beste kunt verzorgen – en later repareren – relevant, zodat klanten langer plezier hebben van hun slow fashion aankoop. Duurzame mode mainstream maken, betekent voor Sophie Stone dus niet dat mensen continu nieuwe kleding aanschaffen.

De plannen van Sophie Stone zijn om de komende jaren het online succes steeds verder uit te bouwen in combinatie met offline boutique concepten in de bekende winkelstraten in Nederland.

Voortzetting missie Take It Slow

Take It Slow behoorde net als Sophie Stone tot een van de eerste webshops die zich volledig op duurzaamheid richtte. Oprichter Laura Snijder, is jarenlang het boegbeeld geweest van Take It Slow en onderscheidde zich met de productie van eigen content waarmee zij afrekende met het ‘geitenwollensokken-imago’ van duurzame mode. Op deze wijze wist zij veelal jonge bewuste vrouwen aan zich te binden.

Snijder kende Slingerland en Steen uit de duurzame modewereld – die in Nederland nog steeds erg overzichtelijk is. Toen Snijder aankondigde te stoppen met Take It Slow, was het voor Slingerland en Steen direct duidelijk dat het enorm zonde zou zijn als het zorgvuldig opgebouwde slow fashion aanbod van de webshop zou verdwijnen.

Laura Snijder, oprichter Take It Slow: “Het geeft mij een heel goed gevoel om alle Take It Slow bezoekers en klanten door te verwijzen naar een online store die ik zelf al jaren met veel plezier bezoek.”

Anna Sophie Slingerland, oprichter Sophie Stone: “We zijn erg blij dat we er samen uit zijn gekomen en dat we het slow fashion aanbod van Take It Slow kunnen voortzetten en tegelijkertijd een nog completere collectie kunnen aanbieden.”

Foto: Laura Snijder (links) geeft het stokje over aan oprichter Sophie Stone, Anna Sophie Slingerland (links) en mede-eigenaar Esther Steen (in het midden)