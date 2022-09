Op zaterdag 1 oktober opent Sophie Stone officieel haar deuren aan één van de populairste winkelstraten van Utrecht: Steenweg 11. Sophie Stone heeft als duurzame webshop bekendheid opgebouwd onder duurzame mode en lifestyle shoppers. Nu is het tijd voor de volgende stap: het brede publiek dat shopt in de mainstream winkelstraten.

Sophie Stone, opgericht in 2015, werd bekend vanwege haar brede aanbod duurzame kleding, modeaccessoires en beauty-producten voor vrouwen en mannen voor een toegankelijke prijs. De zorgvuldig ingekochte collectie, veelal urban, kleurrijk en toch stijlvol, is voorzien van duurzaamheidskeurmerken en heeft een goed verhaal over waar en hoe hun (kleding)items worden geproduceerd. Dit brede aanbod, bestaande uit met name opkomende Europese merken zoals JLABEL, Dedicated, ARMEDANGELS, Ecoalf, Thinking MU, MUD Jeans en Lanius, zal per 1 oktober niet alleen in de webshop, maar ook aan de Steenweg te verkrijgen zijn.

Naast de collectie, zijn duurzaamheid en circulariteit ook verwerkt in de winkelinrichting. De toonbank is een opgeknapt tweedehands exemplaar, de wanden van de paskamers zijn hergebruikt, en het originele plafond uit 1890 is gerestaureerd. Verder vind je in de winkel uitsluitend LED verlichting.

Zichtbaarder en laagdrempeliger

Met deze eerste fysieke winkel willen Anna Sophie Slingerland, oprichter Sophie Stone, en Esther Steen, mede-eigenaar, bijdragen aan het laagdrempeliger en zichtbaarder maken van duurzame mode en lifestyle voor het grote publiek. Er is daarom bewust gekozen voor een winkelpand in een bekende winkelstraat te midden van de conventionele retail. Op de Steenweg lopen op een gemiddelde zaterdag zo’n 30.000 mensen (pro corona).

Doordat Sophie Stone zich van begin af aan heeft ingezet om duurzame mode voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, weten zij als geen ander een kwalitatieve duurzame collectie aan te bieden voor een toegankelijke prijs. (Denk aan oorbellen vanaf 29,90 euro en truien vanaf 59,95 euro.) Ook op deze manier verlaagt Sophie Stone voor mensen de drempel om te kiezen voor duurzaam geproduceerde producten.

Bovendien vinden Slingerland en Steen dat duurzaamheid geen niche meer zou moeten zijn, zeker gezien de huidige klimaatcrisis. Slingerland, oprichter Sophie Stone, zegt hierover: “Het is tijd dat duurzame concepten voor het grote publiek zichtbaarder zijn. Dat betekent dus ook beter vindbaar in de populaire winkelstraten die dit grote publiek trekken.”

Nummer #1 duurzame winkel in Nederland

Het openen van Sophie Stone’s fysieke winkel in een populair winkelgebied, is voor Slingerland en Steen een stap dichterbij hun ambitie om de nummer #1 duurzame winkel op gebied van mode en lifestyle te worden in Nederland. Het is tevens de meest logische volgende stap gezien het succes van de webshop, maar ook in het kader van duurzaamheid.

Steen, mede-eigenaar Sophie Stone: “We zien dat de behoefte onder mensen om kleding te zien, voelen en passen groeit. Mensen willen een weloverwogen keuze maken voor een kledingstuk dat ook écht goed bij hen past en dat lang meegaat. Ook dat is duurzaamheid en met de nieuwe winkel bieden we onze klanten die mogelijkheid.”

De plannen voor de komende jaren zijn dan ook om het online succes te versterken met offline boutique concepten in de meer bekende winkelstraten in Nederland.

De fysieke winkel van Sophie Stone wordt officieel op zaterdag 1 oktober om 10:30 geopend door Sara Dubbeldam.