Ondernemers die een AtlasInvest Entrepreneurship Grant winnen, zetten bijvoorbeeld een eigen lab op of breiden hun onderneming uit. Voor veel startups is de Grant hét extra zetje dat hun onderneming naar het volgende niveau brengt. “Greencovery ging van universiteitslabs, verspreid door het land, naar één eigen laboratorium in Wageningen.” Het University Fund Wageningen reikt dit jaar voor de vierde keer de AtlasInvest Entrepreneurship Grant uit. De Grant gaat naar duurzame startups met een commercieel veelbelovend of maatschappelijk impactvol idee. Er zijn namelijk twee prijzen te winnen, de Start-Up Award en de Impact Award. Op 10 februari pitchen de finalisten van dit jaar hun startup aan een panel van experts en ondernemers, in de hoop één van de Awards te winnen.

Wil je de finale van de AtlasInvest s Entrepreneurship Grant bijwonen? Registreren kan nog steeds.

Een gelegenheid voor reflectie

Urban Funghi won in 2022 de Impact Award met een pitch over het groeien van paddenstoelen op biologische stro in verlaten gebouwen. Zo maakten ze slim gebruik van die ruimte en van de unieke eigenschappen van paddenstoelen. Alessia Capurso, oprichter van de startup, herinnert zich de workshop die elk team doorliep op de dag van de finale. “Die ging over wat een goede pitch is. Als je een bedrijf begint, zul je regelmatig pitchen. Je moet leren hoe je je boodschap overbrengt op een heldere en simpele manier.” Maar belangrijker nog: de wedstrijd was een gelegenheid om te reflecteren op het bedrijf. “Ik was toen eigenlijk non-stop aan het werk. Opeens was er tijd om stil te staan en te bedenken in welke richting ik UrbanFunghi wilde ontwikkelen.”

In de tussentijd is Urban Funghi naar een nieuwe locatie verhuisd; Capurso blijft druk. “Ik onderzoek nog steeds een grote investering die ik met het geld van de Grant wil doen. Voordat we nieuwe substraten kunnen gebruiken om paddenstoelen op te groeien, moeten we geschikte sterilisatieapparatuur aanschaffen.” Urban Funghi wil haar producten uitbreiden met een ‘growing kit’ waarmee iedereen thuis paddenstoelen kan verbouwen. Ook wil het bedrijf haar assortiment uitbreiden, voorbij drie soorten oesterzwam. “Sinds de Grant zijn we shiitake gaan verbouwen. We zijn de pruikzwam aan het testen en ik wil nog tenminste één extra soort.”

Van vier naar acht werknemers

Greencovery staat voor een gepatenteerde scheidingstechnologie die het mogelijk maakt om waardevolle ingrediënten uit afvalstromen te filteren. De startup deed in 2020 mee aan de eerste uitreiking van de Entrepreneurship Grant en won de € 35.000 van de Start-Up Award. “Toen waren we met z’n vieren en huurden we labruimte bij verschillende universiteiten. Inmiddels werken er acht mensen bij Greencovery en hebben we ons eigen lab op het Wageningen Business Park,” vertelt Carlos Cabrera, een van de oprichters van de startup. Dankzij de Grant kon Greencovery haar eerste eigen laboratorium betrekken.

Cabrera herinnert zich nog goed dat de discussies tijdens de wedstrijd, nieuwe perspectieven openden. “In een gesprek met het jurypanel ging het over durfkapitaal. Het leerde ons veel over waar investeerders naar op zoek zijn.” Recent haalde Greencovery € 500.000 op en verkreeg het haar tweede patent. “De volgende stap is het bouwen van een multifunctionele faciliteit, waar we niet alleen afvalstromen testen maar ook grote hoeveelheden samples kunnen produceren van de ingrediënten die onze technologie beschikbaar maakt. Daarmee kan een partner weer aan de slag.”

Snelle en accurate diagnoses

In 2021 won Scope Biosciences de Start-up Award. De pitch? Gebruik CRISPR-Cas niet alleen om DNA aan te passen maar ook om diagnoses te stellen. “Amerikaans onderzoek had uitgewezen dat die mogelijkheid er was. Wij zijn toen naar John van der Oost toegestapt en hebben gezegd: laten we hieraan meedoen,” vertelt Niek Savelkoul, oprichter van de startup. John van der Oost is een wetenschapper bij Wageningen University & Research (WUR) gespecialiseerd in de innovatieve CRISPR-Cas-technologie. “In de diagnostiek is men altijd op zoek naar vernieuwing.” Het bedrijfje waarmee Savelkoul en zijn partner die vernieuwing wilden brengen, werd een officiële spin-off van WUR.

“De Grant gaf ons de ruimte om onze volgende stap voorbereiden,” vertelt Savelkoul. Inmiddels heeft Scope Biosciences een aantal stappen gemaakt. “Van een platformtechnologie, met geen vaste toepassing, zijn we geschakeld naar een agrofood-toepassing.” De startup ontdekte gaandeweg waar de interesse lag voor diagnose. Inmiddels biedt het bedrijf diagnose-oplossingen aan die verbouwers zelf kunnen gebruiken op het land of in de kas. Met een kleine kit testen ze gewassen op ziektes. “We werken sinds 2021 ook samen met GenDx om diagnoses voor orgaantransplantaties sneller te maken. Transplantatie is een gebied waar die kwaliteiten van onze technologie, snelheid en precisie, geweldig tot hun recht komen.”

De AtlasInvest Entrepreneurship Grant is een samenwerking tussen het bedrijf AtlasInvest, University Fund Wageningen en StartHub Wageningen.