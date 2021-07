Duurzame business shirt-fabrikant BARONS zet in op Nederlandse markt

De Deense fabrikant van business shirts BARONS is van plan zijn positie op de Nederlandse markt te verstevigen. BARONS positioneert zich internationaal al heel duidelijk als direct consumer brand, en gaat nu ook in Nederland de strijd aan met de gevestigde modemerken. Op basis van een integere, vaste, duurzame collectie, en niet op basis van een groot en steeds wisselend assortiment.

Omzet vervijfvoudigd in coronatijd

Voor BARONS was 2020 een jaar met twee gezichten: terwijl veel mensen vanuit huis werkten en dus geen business shirts hoefden te dragen, is de shirt-fabrikant er mede dankzij zijn ‘integriteitsfilosofie’ in geslaagd zijn omzet te vervijfvoudigen. Zakelijk gezien is daarmee de weg gebaand voor uitbreiding naar de groeimarkten Zweden en Nederland. In die landen gaat BARONS met een slank en verantwoord assortiment de strijd aan met de grote modemerken wier businessmodel is gebaseerd op grote collecties die elkaar in een hoog tempo opvolgen.

BARONS’ concept is volledig gebaseerd op eenvoud, functionaliteit en integriteit. De overhemdenfabrikant, die inmiddels officieus gekroond is tot ‘preferred brand’ van de Deense zakenman, trekt die waarden door naar de hele supply chain: het assortiment en het bestelproces zijn eenvoudig en overzichtelijk, de functionaliteit is hoog door de kwaliteit van de stof, en alle stappen in de keten zijn duurzaam, ecologisch verantwoord en traceerbaar. Sterker nog: van ieder afzonderlijk overhemd is bekend van welk veld het katoen afkomstig is.

Duurzaamheid door kwaliteit

Volgens Joachim Latocha, CEO en oprichter van BARONS, is de kwaliteit van business shirts afhankelijk van drie factoren: strijkgemak, draagcomfort en houdbaarheid. Om daaraan te kunnen voldoen, gebruikt BARONS uitsluitend ELS- oftewel extra-long staple katoen. Dit katoen met extra lange draden levert flexibel en niet onderbroken garen op, wat zorgt voor een zacht en sterk product.

Dankzij die hoge kwaliteit van de shirts is vervangcyclus veel langer dan bij overhemden van de reguliere aanbieders. De modesector staat wereldwijd bekend als een van de meest verontreinigende want overproducerende sectoren. “Dus als je net als BARONS naar behoefte produceert en niet zelf de behoefte creëert, zoals de grote merken doen, is dat stukken minder belastend voor het milieu,” aldus Latocha.

Eenvoud in keus en keten

BARONS’ idee is dat alle overhead bij een herhaalaankoop – wat een business shirt eigenlijk is – weg kan, en de fabrikant heeft zich dan ook gericht op directe verkoop aan de klant, zonder dure, fysieke winkel. “De gemiddelde zakenman is te druk om naar de winkel te gaan voor shirts. En mocht hij dat toch moeten doen, krijgt hij een enorme keuze voor zijn kiezen. Dat kan handiger”, vond Latocha. Aangezien business shirts eigenlijk nooit in de uitverkoop gaan, is prijs geen echt onderscheidende factor. “Een goede kwaliteit des te meer; als je zorgt dat je shirts lang meegaan, hoeft de koper niet om de paar maanden zijn kapotte shirts te vervangen. En daarmee stijgt de duurzaamheid van je concept enorm.”

Duurzaamheid door integriteit

Duurzaamheid en integriteit zijn de leidende principes van BARONS. De Denen hebben een fundamenteel ander bedrijfsmodel dan de grote merken, die zich meteen weer richten op de volgende collectie. “Wij zijn geen modebedrijf. Wij produceren kleding die lang meegaat voor een consument die het product zo lang mogelijk gebruikt. We hebben één vaste collectie en produceren nooit te veel.”

Bovendien voldoet elk onderdeel van elk overhemd aan Oeko-Tex 100, hetgeen bewijst dat er geen microplasticvezels zijn toegevoegd om de stof rekbaarder te maken, en is de hele waardeketen STeP-gecertificeerd en dus bewezen maatschappelijk verantwoord.

Concurrentie

Bang voor de concurrentie is Latocha niet. De man die een overnamebedrag van omgerekend 2 miljoen euro afsloeg in de Deense versie van Dragon’s Den, is ervan overtuigd dat de traditionele modesector, met zijn vele verontreinigende collecties hoe langer hoe meer op de korrel genomen zal worden door de consument. “De grote merken hebben nu nog veel slagkracht, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat nog niet iedereen weet hoe vervuilend en vluchtig de gemiddelde collectie is. Het is aan ons en aan de andere duurzame kledingfabrikanten de consument duidelijk te maken dat het beter kan. Ik ben ervan overtuigd dat BARONS de consument letterlijk stof tot nadenken kan geven.”