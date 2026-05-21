Vanaf begin deze maand is het officieel: ook particulieren met een thuislader hebben recht op waardevolle laadcredits – emissiereductie-eenheden (ERE’s) – die geld waard zijn op de Nederlandse emissiemarkt. Met deze nieuwe wetgeving is de juridische basis nu volledig rond. Daarmee gaat een markt open die tot voor kort alleen toegankelijk was voor bedrijven. Voltico, de startup opgericht door de ondernemende broers achter felyx en Cino, heeft zich binnen de zakelijke ERE-markt bewezen en opent vandaag de aanmelding voor particulieren. Met hun volledig geautomatiseerde platform kunnen Nederlandse EV-rijders nu hun laadcredits eenvoudig verzilveren – goed voor een gemiddelde opbrengst van zo’n €200 tot €400 per jaar per laadpaal.

Definitieve regeling zet deur open voor 860.000 thuisladers

Begin dit jaar werd de REDIII-wetgeving in Nederland doorgevoerd, waardoor voor elke geladen kilowattuur (kWh) recht bestaat op ERE’s: digitale laadcredits van CO₂-reductie. Deze credits worden dankzij Europese wetgeving verplicht ingekocht door brandstofleveranciers om aan hun klimaatverplichtingen te voldoen. Het idee achter de regeling is dat het gebruik van hernieuwbare energie wordt beloond, terwijl de productie van fossiele brandstoffen juist duurder en dus onaantrekkelijker wordt. Door de officiële publicatie (op 5 mei) van de regeling bij de aangepaste Wet milieubeheer is een lang verwachte stap gezet: ook particulieren kunnen nu officieel meedoen aan het systeem dat tot voor kort alleen toegankelijk was voor bedrijven. In Nederland staan inmiddels meer dan 860.000 thuislaadpunten, wat betekent dat een miljoenenmarkt aan laadcredits wordt opengebroken.

Betrouwbaar softwaresysteem

De emissiemarkt voor laadcredits is nog jong en complex, met hoge eisen aan betrouwbaarheid en compliance. De greentech startup Voltico bouwde de afgelopen jaren een softwareplatform waarmee bedrijven hun laadcredits volledig geautomatiseerd kunnen verzilveren. Klanten als de KNVB, Crisp, Greenchoice en Colruyt Group maken al gebruik van het platform, waarop inmiddels voor meer dan 22 miljoen kWh werd verhandeld. De software van de startup werkt met een nul procent foutmarge. Door fintech-principes toe te passen op de emissiemarkt wordt laaddata geautomatiseerd uitgelezen en gevalideerd, waardoor zowel het uitwisselen van foutgevoelige Excelsheets als het risico op een afgewezen claim wordt voorkomen. Deze op software gebaseerde aanpak heeft zich in de zakelijke markt bewezen en wordt nu opengesteld voor particulieren. EV-rijders kunnen zich vanaf vandaag aanmelden; vanaf deze zomer start Voltico met de onboarding van de eerste particuliere klanten, die naar verwachting al eind deze zomer hun eerste uitbetaling ontvangen. Dat is opmerkelijk vroeg, bij andere inboekdienstverleners volgt de eerste uitbetaling doorgaans pas rond deze tijd volgend jaar.

Logische vervolgstap voor de startup

De stap naar de consument is volgens Maarten Poot, mede-oprichter van Voltico, een logische: “Onze missie is dat schoon vervoer voor iedereen lonend wordt. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller de elektrische transitie gaat. We hebben de afgelopen jaren laten zien dat ons platform werkt, met bewezen technologie en zonder administratief gedoe. Nu de wetgeving ook particulieren toegang geeft, kunnen we datzelfde platform openstellen voor iedereen die thuislaadt. Dat is geen kleine stap: bijna één miljoen EV-rijders met een thuislaadpunt komen nu in aanmerking voor een vergoeding waar ze tot nu toe geen toegang toe hadden.”

Wat leveren ERE’s op

De prijs van ERE’s liep in 2025 al op van €0,07 naar €0,14 per geladen kWh; de verwachting is dat deze door nieuwe regelgeving op gunstige niveaus zal blijven. Voor een gemiddeld huishouden met een EV, zo’n 3.000 kWh per jaar aan thuisladen, komt dat neer op €200 tot €400 per jaar.

Hoe werkt het

1. Particuliere EV-rijders kunnen zich vanaf deze week via het platform van Voltico aanmelden.

2. Vanaf volgende maand worden zij uitgenodigd om de thuislaadpaal te koppelen. Voltico werkt uitsluitend met directe koppelingen en laadpalen met een geijkte (MID-gecertificeerde) meter, een wettelijke voorwaarde om credits te mogen claimen.

3. Voltico leest de laadgegevens automatisch uit.

4. De verzamelde laadcredits worden verhandeld op de emissiemarkt en het verdiende bedrag wordt periodiek uitbetaald. De eerste uitbetaling wordt dit najaar verwacht.

Over Voltico

Voltico is een Nederlands techbedrijf dat organisaties en particulieren helpt geld te verdienen met hun laadpalen door emissiereductie-eenheden (ERE-certificaten) te verzilveren. Het bedrijf is opgericht door de broers Maarten Poot (oprichter van Felyx) en Edward Poot (ex-Adyen en oprichter van Cino). Met innovatieve software automatiseert Voltico het inboeken, controleren en auditen van ERE’s. Als ‘inboekdienstverlener’ zorgt Voltico ervoor dat ERE-certificaten maandelijks worden verwerkt en periodiek worden uitbetaald. Zo stimuleert het bedrijf de overstap naar elektrisch rijden en draagt het bij aan de versnelde afbouw van fossiele brandstoffen.